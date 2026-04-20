Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την κατάσχεση του πλοίου από τις ΗΠΑ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικού φορτηγού πλοίου, ενώ η εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης πλησιάζει στην εκπνοή της στις 22 Απριλίου 2026. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου στον Κόλπο του Ομάν και απειλεί να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), το αντιτορπιλικό USS Spruance εντόπισε το ιρανικό φορτηγό πλοίο M/V Touska, το οποίο έπλεε με ταχύτητα 17 κόμβων προς το λιμάνι Bandar Abbas του Ιράν. Μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις διάρκειας έξι ωρών, στις οποίες το πλήρωμα δεν ανταποκρίθηκε, το αμερικανικό πλοίο πυροβόλησε με το πυροβόλο των 5 ιντσών στο μηχανοστάσιο του Touska, απενεργοποιώντας την προώθησή του. Στη συνέχεια, πεζοναύτες των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν και έθεσαν το πλοίο υπό τον έλεγχό τους.

Διαβάστε επίσης: Πετρέλαιο σε «απογείωση»: Άνοδος άνω του 7% λόγω νέας κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επιχείρηση μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, αναφέροντας ότι το πλοίο βρισκόταν υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω «ιστορικού παράνομων δραστηριοτήτων». Ο Τραμπ τόνισε ότι το πλήρωμα αγνόησε τις εντολές να σταματήσει και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «σταμάτησαν το πλοίο ανοίγοντας τρύπα στο μηχανοστάσιό του».

Το Ιράν αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια ως «ένοπλη πειρατεία» και «παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός». Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ δήλωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνιστά «παράνομη και εγκληματική» πράξη. Το Ιράν απέρριψε επίσης τη συμμετοχή του στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που προγραμματίζονταν για τη Δευτέρα στο Πακιστάν, επικαλούμενο «υπερβολικές απαιτήσεις» και «μη ρεαλιστικές προσδοκίες» από την πλευρά των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του, απειλώντας ότι εάν το Ιράν δεν αποδεχθεί τη «δίκαιη και λογική» πρόταση συμφωνίας των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε εξουδετέρωση «κάθε εργοστασίου παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρας» στο Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά την απόφαση αποστολής υψηλόβαθμης αμερικανικής αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες.

Το περιστατικό με το Touska έρχεται σε μια περίοδο όπου η εκεχειρία, που συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου, φαίνεται να κινδυνεύει άμεσα. Το Ιράν έχει ήδη επαναφέρει περιορισμούς στην κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη οδό για το 20% περίπου του παγκόσμιου πετρελαίου, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για άμεση απάντηση.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα ενώ συνεχίζονται οι ευρύτερες εντάσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο και των απειλών για περαιτέρω κλιμάκωση. Οι διεθνείς αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η κατάρρευση της εκεχειρίας μπορεί να οδηγήσει σε νέα φάση άμεσων συγκρούσεων, με σοβαρές επιπτώσεις στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές καυσίμων.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στην Τεχεράνη, ενώ ο ΟΗΕ και ευρωπαϊκές χώρες καλούν σε αυτοσυγκράτηση και επανέναρξη του διαλόγου. Τα επόμενα 24ωρα κρίνονται καθοριστικά για το αν η εκεχειρία θα παραταθεί ή θα λήξει με νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

