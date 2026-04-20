Πετρέλαιο σε «απογείωση»: Άνοδος άνω του 7% λόγω νέας κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν άνω του 7% τη Δευτέρα 20/4/2026 λόγω νέας κλιμάκωσης ΗΠΑ-Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

20 Απρ. 2026 7:29
Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απότομη άνοδο κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 20 Απριλίου 2026, με το αμερικανικό αργό WTI να ενισχύεται πάνω από 7% και το Brent να καταγράφει κέρδη άνω του 6%, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διεθνών αγορών, λίγο μετά τις 02:30 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε άνοδο 7,67% και διαμορφωνόταν στα 90,28 δολάρια. Το διεθνές benchmark Brent Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 6,76%, φτάνοντας τα 96,49 δολάρια το βαρέλι. Στις πρωινές συναλλαγές, το WTI διατηρούσε κέρδη 6-7% κοντά στα 90 δολάρια, ενώ το Brent κινούνταν σταθερά πάνω από τα 95 δολάρια, περιορίζοντας ελαφρώς τα αρχικά του κέρδη που ξεπερνούσαν το 5%.

Η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης και αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες: τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις και την απόφαση του Ιράν να επαναφέρει περιορισμούς στην κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω ανάρτησής του ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, με το αντιτορπιλικό USS Spruance, προέβη σε προειδοποίηση και στη συνέχεια πυροβόλησε ιρανικό φορτηγό πλοίο με την ονομασία Touska στον Κόλπο του Ομάν. Το πλοίο, το οποίο φέρεται να αγνόησε εντολές να σταματήσει ενώ προσπαθούσε να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, υπέστη ζημιές στον μηχανοστάσιο και τέθηκε υπό τον έλεγχο αμερικανών πεζοναυτών. Ο Τραμπ τόνισε ότι το σκάφος βρισκόταν υπό αμερικανικές κυρώσεις και ότι οι αρχές εξετάζουν το φορτίο του.

Από την πλευρά του, το Ιράν χαρακτήρισε την ενέργεια ως παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει μέτρα ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κρίσιμη οδό διέλευσης για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η αμερικανική ναυτική αποκλεισμός πλοίων που συνδέονται με το Ιράν παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας.

Παρότι προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας υπήρχαν ενδείξεις προόδου προς μια πιο διαρκή ειρήνη, με τον Πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει ότι αμερικανοί διαπραγματευτές θα μεταβούν στο Πακιστάν τη Δευτέρα για νέο γύρο συνομιλιών, η κατάσταση παρέμεινε ρευστή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για πιθανές επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, όπως γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Η παρατεταμένη αστάθεια στην περιοχή έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις και πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Το γεγονός αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα έχει ήδη ενεργοποιήσει μέτρα στήριξης, όπως το Fuel Pass III για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες τιμές καυσίμων που επηρεάζουν νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ διατηρεί υψηλό το ρίσκο για περαιτέρω άνοδο των τιμών, ενώ η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων και τις πιθανές στρατιωτικές κινήσεις. Μέχρι στιγμής, η άνοδος των τιμών αντανακλά την επανεμφάνιση γεωπολιτικού ρίσκου που είχε προσωρινά υποχωρήσει μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για κατάπαυση του πυρός.

