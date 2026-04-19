Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μπλοκάρει ξανά δεξαμενόπλοια

Ανησυχία για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας – Διαφορετικές εξελίξεις για εμπορικά και επιβατικά πλοία

19 Απρ. 2026 19:09
Pelop News

Νέα ένταση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως, καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να εμπόδισαν τη διέλευση δύο δεξαμενόπλοιων.

Σύμφωνα με το Tasnim News Agency, την Κυριακή ιρανικές δυνάμεις απέτρεψαν δύο τάνκερ, που έφεραν σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα, να περάσουν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Κομβικής σημασίας πέρασμα για την ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασική αρτηρία για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής ροής. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς τιμές και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση.

Διέλευση για τα κρουαζιερόπλοια της TUI Cruises

Την ίδια ώρα, διαφορετική φαίνεται να είναι η εικόνα για τα επιβατικά πλοία. Η εταιρεία TUI Cruises ανακοίνωσε ότι δύο κρουαζιερόπλοιά της έχουν ήδη καταφέρει να περάσουν με ασφάλεια από τα Στενά και βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μεσόγειο.

Όπως διευκρινίστηκε, πριν από τη διέλευση είχε ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός όλων των επιβατών, ενώ τα πλοία συνεχίζουν το ταξίδι τους με περιορισμένο αριθμό μελών πληρώματος.

Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τη ρευστότητα που επικρατεί στην περιοχή και τονίζουν τη σημασία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στις ενεργειακές αγορές, αλλά και στη ναυτιλιακή δραστηριότητα συνολικά, εντείνοντας την αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:17 Ψηφιακή εποχή στις διαθήκες: Άμεση πρόσβαση εγγράφων μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr
21:08 ΗΠΑ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – Η εκτίμηση του Υπουργού Ενέργειας
21:00 Πάτρα: Εναπόθεση κλαδεμάτων σε νέα σημεία – Ετοιμάζεται ο Δήμος για την αντιπυρική περίοδο 2026
20:52 Κρήτη: Νεωκόρο δεν πήγε στη λειτουργία επειδή εγκλωβίστηκε μετά από τροχαίο – Τον βρήκαν σε γκρεμό
20:41 Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη
20:32 Καιρός: Άστατη Δευτέρα με βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
20:18 «Οχι» σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, λέει το Ιράν
20:17 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο – Καίγονται οι Πειραιώτες
20:15 Μια νίκη από τους τελικούς η μπασκετική Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:08 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Έτοιμη για τον τίτλο η Ενωση – Διέλυσε τους Θεσσαλονικείς
20:00 Πάτρα: Ενας αιώνας Προσφυγικά και η ανάπλαση που… δεν τελειώνει
19:50 Σκιάθος: Φωτιά στην περιοχή του Πλατανιά
19:46 Προμηθέας: Τα σενάρια και οι ισοβαθμίες για μία θέση στα πλέι-οφ
19:39 Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών στο Μόναχο λίγο πριν από αγώνα της Μπάγερν
19:30 Premier League: Νίκη για τη σωτηρία πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ ΒΙΝΤΕΟ
19:18 Αιγιάλεια: Συνάντηση Ανδριόπουλου με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για τις αλλαγές του e-ΕΦΚΑ
19:09 Ικανοποιημένος ο Δημήτρης Πεγλερίδης για το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου κ18
19:09 Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μπλοκάρει ξανά δεξαμενόπλοια
19:08 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος
19:01 Μια ακόμη επιτυχία: Ο Προμηθέας το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Εφήβων – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
