Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μπλοκάρει ξανά δεξαμενόπλοια

Νέα ένταση καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως, καθώς οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις φέρονται να εμπόδισαν τη διέλευση δύο δεξαμενόπλοιων.

Σύμφωνα με το Tasnim News Agency, την Κυριακή ιρανικές δυνάμεις απέτρεψαν δύο τάνκερ, που έφεραν σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα, να περάσουν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Κομβικής σημασίας πέρασμα για την ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασική αρτηρία για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής ροής. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία τους μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς τιμές και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση.

Διέλευση για τα κρουαζιερόπλοια της TUI Cruises

Την ίδια ώρα, διαφορετική φαίνεται να είναι η εικόνα για τα επιβατικά πλοία. Η εταιρεία TUI Cruises ανακοίνωσε ότι δύο κρουαζιερόπλοιά της έχουν ήδη καταφέρει να περάσουν με ασφάλεια από τα Στενά και βρίσκονται καθ’ οδόν προς τη Μεσόγειο.

Όπως διευκρινίστηκε, πριν από τη διέλευση είχε ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός όλων των επιβατών, ενώ τα πλοία συνεχίζουν το ταξίδι τους με περιορισμένο αριθμό μελών πληρώματος.

Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τη ρευστότητα που επικρατεί στην περιοχή και τονίζουν τη σημασία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια οικονομία.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στις ενεργειακές αγορές, αλλά και στη ναυτιλιακή δραστηριότητα συνολικά, εντείνοντας την αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο.

