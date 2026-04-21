Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή περνά σε ακόμη πιο ευαίσθητη φάση, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες δείχνει μια θαλάσσια οδό με εξαιρετικά περιορισμένη κίνηση, αυξημένη αβεβαιότητα και πραγματικό φόβο για νέα επιδείνωση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυκλοφορία μέσω των Στενών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στις 21 Απριλίου πέρασαν μόλις τρία πλοία σε ένα 24ωρο, όταν πριν από την κρίση ο συνήθης ημερήσιος αριθμός ήταν περίπου 140. Το στοιχείο αυτό δείχνει πόσο βαθιά έχει επηρεαστεί η εμπορική ναυτιλία από την αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν και από τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην περιοχή.

ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ απορρίπτει παράταση της εκεχειρίας και προεξοφλεί συμφωνία

Καταλυτικό ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις παίζει η κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ. Το Reuters μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ιρανικό πλοίο κοντά στη Σρι Λάνκα, σε μια κίνηση που όξυνε περαιτέρω την ένταση λίγο πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 22 Απριλίου. Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει αυτή την ενέργεια ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και έχει ήδη συνδέσει το περιστατικό με τη σκλήρυνση της στάσης της στο Ορμούζ.

Η αβεβαιότητα αυτή αποτυπώνεται και στις επίσημες ναυτιλιακές αξιολογήσεις. Στην τελευταία JMIC Advisory Note της 19ης Απριλίου, το συνολικό θαλάσσιο ρίσκο στην ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται critical, ενώ για υποδομές και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή του Ορμούζ το επίπεδο κινδύνου παραμένει substantial, με ρητή επισήμανση ότι το περιβάλλον μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα. Στο ίδιο κείμενο καταγράφονται 33 επιβεβαιωμένα ναυτιλιακά περιστατικά από την 1η Μαρτίου έως τις 19 Απριλίου.

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ο πιο ευαίσθητος κόμβος

Τα Στενά του Ορμούζ είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας, καθώς από εκεί περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με το Reuters. Γι’ αυτό και κάθε αλλαγή στο καθεστώς διέλευσης έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά και στις αγορές ενέργειας, στις ασφαλίσεις πλοίων και στην ευρύτερη γεωπολιτική σταθερότητα.

Η κατάσταση έχει ήδη επηρεάσει χιλιάδες ναυτικούς. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) σημειώνει ότι περίπου 20.000 ναυτικοί, μαζί με εργαζόμενους σε λιμάνια και υπεράκτιες εγκαταστάσεις, έχουν επηρεαστεί από την κρίση στο Ορμούζ. Αυτό δίνει και μια ανθρώπινη διάσταση σε μια κρίση που συχνά αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από την οπτική της ενέργειας και της γεωπολιτικής.

Παράλληλα, το Reuters αποκάλυψε ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν ακόμη και ψεύτικα μηνύματα προς ναυτιλιακές εταιρείες, με υποτιθέμενες προσφορές «ασφαλούς διέλευσης» μέσω των Στενών με αντάλλαγμα πληρωμές σε κρυπτονομίσματα. Η προειδοποίηση αυτή από την ελληνική εταιρεία MARISKS δείχνει πόσο χαοτικό και ευάλωτο έχει γίνει το περιβάλλον για πλοιοκτήτες και διαχειριστές στόλων.

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την κατάσχεση του πλοίου από τις ΗΠΑ

Κίνδυνος γρήγορης κλιμάκωσης χωρίς προειδοποίηση

Το βασικό πρόβλημα πλέον δεν είναι μόνο ότι η ναυσιπλοΐα έχει επιβραδυνθεί, αλλά ότι η περιοχή λειτουργεί σε καθεστώς όπου οποιαδήποτε νέα ενέργεια μπορεί να πυροδοτήσει ταχεία επιδείνωση. Η JMIC υπογραμμίζει ότι η απουσία νέου μεγάλου ναυτιλιακού επεισοδίου τις τελευταίες ώρες δεν σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά προσωρινή παύση μέσα σε περιβάλλον πολύ υψηλής αστάθειας.

Το Reuters σημειώνει επίσης ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει για αντίποινα, ενώ η προοπτική ειρηνευτικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ παραμένει θολή. Αν η εκεχειρία λήξει χωρίς συμφωνία ή χωρίς σαφή αποκλιμάκωση, οι επόμενες ημέρες μπορεί να φέρουν νέα στρατιωτική ή στρατιωτική ένταση στη θαλάσσια ζώνη.

Με αυτά τα δεδομένα, η ευρύτερη εικόνα για τη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή απέχει πολύ από οποιαδήποτε αίσθηση ομαλότητας. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να θεωρείται επιχειρησιακά εφικτή μόνο υπό αυξημένη επιφυλακή, ενώ ο κίνδυνος αιφνίδιας ανατροπής παραμένει απολύτως υπαρκτός.

