Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία», με μια σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, σε μια στιγμή κατά την οποία η εύθραυστη δίβδομη κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στη λήξη της. Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Η νέα παρέμβαση Τραμπ προστίθεται σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό. Σύμφωνα με το Reuters, η κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 7 Απριλίου 2026 βρίσκεται σε οριακό σημείο, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ούτε το ακριβές πλαίσιο λήξης της ούτε οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούσε να παραταθεί ή να μετατραπεί σε πιο μόνιμη συμφωνία.

Ιράν: «Ακόμα καμία αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν»

Αβέβαιη η προοπτική νέων συνομιλιών

Παράλληλα, η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ισλαμαμπάντ παραμένει αβέβαιη. Το Reuters μετέδωσε ότι το Πακιστάν δηλώνει αισιόδοξο πως το Ιράν θα συμμετάσχει σε νέο γύρο επαφών με τις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως η κατάσταση παραμένει ρευστή και δεν υπάρχει ακόμα οριστική επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι, παρότι η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται θετική για μια νέα συνάντηση, η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να συνδέει οποιαδήποτε επιστροφή στο τραπέζι με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και με τη στάση των ΗΠΑ στο πεδίο.

Στο Πακιστάν φτάνει ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν πρώτες την εκεχειρία

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν έχει ήδη υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ ήταν εκείνες που παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναφορές, ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός και οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή υπονομεύουν τη διπλωματία και δεν επιτρέπουν ουσιαστική πρόοδο.

Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές δεν διαφωνούν μόνο για τις επόμενες συνομιλίες, αλλά και για την ίδια την ερμηνεία της εκεχειρίας. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για πολλαπλές παραβιάσεις, ενώ η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η αμερικανική στάση είναι εκείνη που ακυρώνει στην πράξη το πλαίσιο αποκλιμάκωσης.

Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ

Η εκεχειρία μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση

Με τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός να πλησιάζει, οι αγορές και οι διεθνείς παίκτες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ήδη το Reuters έχει επισημάνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις επαφές ΗΠΑ – Ιράν και γύρω από το μέλλον του Ορμούζ διατηρεί αυξημένη τη νευρικότητα τόσο στο γεωπολιτικό μέτωπο όσο και στις αγορές ενέργειας.

Το βασικό συμπέρασμα αυτή τη στιγμή είναι ότι η εκεχειρία δεν έχει καταρρεύσει τυπικά, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά δοκιμάζεται έντονα. Η σημερινή ανάρτηση Τραμπ ενισχύει ακόμα περισσότερο το κλίμα αβεβαιότητας, ακριβώς τη στιγμή που η διπλωματία προσπαθεί να παραμείνει ζωντανή μέσω του πακιστανικού διαύλου.

