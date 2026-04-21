Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε τους υψηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη, ενώ η προοπτική νέων συνομιλιών παραμένει θολή όσο πλησιάζει η λήξη της εκεχειρίας.

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία
21 Απρ. 2026 15:25
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία», με μια σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, σε μια στιγμή κατά την οποία η εύθραυστη δίβδομη κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στη λήξη της. Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήρθε ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης.

Η νέα παρέμβαση Τραμπ προστίθεται σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό. Σύμφωνα με το Reuters, η κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί στις 7 Απριλίου 2026 βρίσκεται σε οριακό σημείο, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ούτε το ακριβές πλαίσιο λήξης της ούτε οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούσε να παραταθεί ή να μετατραπεί σε πιο μόνιμη συμφωνία.

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Ιράν: «Ακόμα καμία αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν»

Αβέβαιη η προοπτική νέων συνομιλιών

Παράλληλα, η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ισλαμαμπάντ παραμένει αβέβαιη. Το Reuters μετέδωσε ότι το Πακιστάν δηλώνει αισιόδοξο πως το Ιράν θα συμμετάσχει σε νέο γύρο επαφών με τις ΗΠΑ μέσα στις επόμενες ημέρες, όμως η κατάσταση παραμένει ρευστή και δεν υπάρχει ακόμα οριστική επιβεβαίωση από την Τεχεράνη.

Το ίδιο πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι, παρότι η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται θετική για μια νέα συνάντηση, η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να συνδέει οποιαδήποτε επιστροφή στο τραπέζι με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και με τη στάση των ΗΠΑ στο πεδίο.

Στο Πακιστάν φτάνει ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν πρώτες την εκεχειρία

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν έχει ήδη υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ ήταν εκείνες που παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναφορές, ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός και οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή υπονομεύουν τη διπλωματία και δεν επιτρέπουν ουσιαστική πρόοδο.

Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές δεν διαφωνούν μόνο για τις επόμενες συνομιλίες, αλλά και για την ίδια την ερμηνεία της εκεχειρίας. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για πολλαπλές παραβιάσεις, ενώ η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η αμερικανική στάση είναι εκείνη που ακυρώνει στην πράξη το πλαίσιο αποκλιμάκωσης.

Τραμπ: «Ολοκληρωτική καταστροφή» των πυρηνικών του Ιράν, νέα μετωπική επίθεση στα ΜΜΕ

Η εκεχειρία μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση

Με τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός να πλησιάζει, οι αγορές και οι διεθνείς παίκτες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ήδη το Reuters έχει επισημάνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις επαφές ΗΠΑ – Ιράν και γύρω από το μέλλον του Ορμούζ διατηρεί αυξημένη τη νευρικότητα τόσο στο γεωπολιτικό μέτωπο όσο και στις αγορές ενέργειας.

Το βασικό συμπέρασμα αυτή τη στιγμή είναι ότι η εκεχειρία δεν έχει καταρρεύσει τυπικά, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά δοκιμάζεται έντονα. Η σημερινή ανάρτηση Τραμπ ενισχύει ακόμα περισσότερο το κλίμα αβεβαιότητας, ακριβώς τη στιγμή που η διπλωματία προσπαθεί να παραμείνει ζωντανή μέσω του πακιστανικού διαύλου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:47 Τρεις νεκροί σε άσκηση στην Ιαπωνία μετά από έκρηξη οβίδας μέσα σε τανκ ΒΙΝΤΕΟ
18:45 Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της
18:41 Το Πακιστάν πιέζει για παράταση της εκεχειρίας και περιμένει το «ναι» του Ιράν
18:39 Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών
18:31 Πίεση στη Μέτσολα για φρένο στις μετακινήσεις του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο
18:26 «Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
18:23 Χρηματιστήριο: Οριακό rebound μέσα σε κλίμα νευρικότητας και γεωπολιτικής πίεσης
18:12 Κραν Μοντανά: Νοσοκομεία στην Ελβετία έστειλαν λογαριασμούς-σοκ στους τραυματίες της τραγωδίας
18:08 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με 120.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας
18:03 Η 13χρονη στο Χαϊδάρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
18:00 Πάτρα: Ρίχνονται στη μάχη υπέρ του Τσίπρα – Συνάντηση υποστηρικτών την Τετάρτη
17:59 Νέα τουρκική επίθεση για το Αιγαίο: «Φανταστικά σύνορα» βλέπει η Άγκυρα στους ελληνικούς χάρτες αλιείας
17:49 Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση σε ξενοδοχείο
17:44 Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του
17:40 Ειδική αγωγή: Τι αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ στην έγκριση θεραπειών
17:38 Πάτρα: 200 σπουδαστές της ΣΜΥΑ προσκύνησαν στον Άγιο Ανδρέα
17:30 Η Τουρκία στερείται δυναμικής προσχώρησης στην ΕΕ λόγω δημοκρατικής οπισθοδρόμησης
17:28 Τραμπ: «Παρακολουθούμε κάθε εκατοστό» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε
17:21 Κασελάκης VS Πολάκης: «Ζήτησες αναβολή για το δικαστήριο, το βάζεις στα πόδια»-«Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»
17:20 Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ζητά την απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
