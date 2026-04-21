Ιράν: «Ακόμα καμία αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν»

21 Απρ. 2026 12:39
«Φωτιά» βάζουν οι ειδήσεις που μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας διεθνή δημοσιεύματα που ανακοινώνουν ταξίδι Ιρανών αντιπροσώπων στο Ισλαμαμπάντ και προγραμματισμένες ώρες για αμερικανοϊρανικές συνομιλίες.

«Μέχρι στιγμής, καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, είτε πρόκειται για βασική είτε για δευτερεύουσα αντιπροσωπεία», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας πληροφορίες περί του αντιθέτου.

Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον οποίο επικαλέστηκε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Τεχεράνης Tasnim, προειδοποίησε παράλληλα σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να δώσουν «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους του.

Στο Πακιστάν φτάνει ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν

Η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αναμένεται να εκπνεύσει «την Τετάρτη το βράδυ, ώρα ΗΠΑ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο χώρες κατηγορούν η μια την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας αυτής και έχουν και οι δύο ενισχύσει τον έλεγχο στις θαλάσσιες διελεύσεις στον Κόλπο.

Ο Αλί Αμπντολαχί, ο διοικητής του κεντρικού επιτελείου επιχειρήσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ Αλ Ανμπίγια, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το πάνω χέρι στο στρατιωτικό πεδίο, όπως και στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, και δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «δημιουργήσει ψευδή αφηγήματα για την κατάσταση στο πεδίο».

 

