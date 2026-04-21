Στο Πακιστάν ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν

Με το βλέμμα εκατοντάδων χωρών στο Μέση Ανατολή, η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται στην τελική της φάση, με τη διπλωματία να επιχειρεί έναν αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο.

αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία εκπνέει. Η ιρανική συμμετοχή αποφασίστηκε αργά τη Δευτέρα, μετά από εσωτερικές πιέσεις και μεσολαβήσεις, με τις προσδοκίες για συνολική συμφωνία να παραμένουν χαμηλές.

Η ρητορική μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει εξαιρετικά επιθετική. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, δηλώνει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη με «νέα χαρτιά» στο πεδίο της μάχης.

Το περιβάλλον επιβαρύνθηκε περαιτέρω με την κατάληψη του ιρανικού φορτηγού πλοίου Touska από αμερικανικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την ενέργεια «εγκληματική» και απαιτεί άμεση απελευθέρωση, απειλώντας με χρήση «όλων των δυνατοτήτων της».

Η κατάσταση στο Ιράν είναι δύσκολη λόγω οικονομικού αποκλεισμού, ενώ το χάσμα στις διαπραγματεύσεις παραμένει βαθύ, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία, καθώς η αποτυχία της διπλωματίας ενέχει τον κίνδυνο ευρύτερων και απρόβλεπτων συνεπειών.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισλαμαμπάντ εντός της ημέρας για συνομιλίες υψηλού επιπέδου με Ιρανούς αξιωματούχους, σε μια προσπάθεια αποτροπής νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, όπως μεταδίδει το Axios.

Η αποστολή αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς το χρονικό περιθώριο στενεύει δραματικά. Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου εκπνέει θεωρητικά την Τρίτη, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε περιθώριο έως το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι προσδοκίες για μια συνολική συμφωνία παραμένουν χαμηλές, με διπλωματικές πηγές να επισημαίνουν ότι ακόμη και μια προσωρινή παράταση θα θεωρηθεί επιτυχία υπό τις παρούσες συνθήκες.

Παρασκηνιακές πιέσεις και καθυστερήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, η Ουάσιγκτον ανέμενε μέχρι την τελευταία στιγμή σαφή ένδειξη από την Τεχεράνη ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες. Η καθυστέρηση αποδίδεται σε εσωτερικές πιέσεις εντός του ιρανικού καθεστώτος, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ζητούν σκληρότερη στάση και να επιμένουν πως δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος χωρίς άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η τελική απόφαση φαίνεται πως ελήφθη αργά το βράδυ της Δευτέρας, όταν δόθηκε το «πράσινο φως» από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν για τη συμμετοχή στις συνομιλίες, μεταδίδει το μέσο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισαν και οι πιέσεις από διαμεσολαβητές, όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

