Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε στον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ ότι θα εξετάσει τις εισηγήσεις του σχετικά με τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πακιστανική πηγή ασφαλείας που επικαλείται η Jerusalem Post. Το σχετικό δημοσίευμα αποδίδει τη διατύπωση σε πακιστανική πηγή και όχι σε επίσημη δημόσια ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, κάτι που έχει σημασία για το πώς πρέπει να διαβαστεί η πληροφορία.

US President Donald Trump said he would consider Pakistan's army chief Asim Munir's advice on the Strait of Hormuz blockade, a Pakistani security source said on Monday. — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 20, 2026

Σύμφωνα με το ίδιο πλαίσιο αναφορών, ο Μουνίρ φέρεται να επισήμανε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο ρόλο που έχει αναλάβει το Πακιστάν ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Το Associated Press έχει ήδη καταγράψει ότι ο Μουνίρ βρίσκεται στο επίκεντρο των παρασκηνιακών επαφών, με αποστολή να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η κρίση στο Ορμούζ έχει μετατραπεί σε κομβικό σημείο της αντιπαράθεσης. Το Reuters ανέφερε στις 20 Απριλίου ότι η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκεται σε κίνδυνο, μετά την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις, ενώ το Ιράν κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχειρία επιβάλλοντας αποκλεισμό. Το ίδιο πρακτορείο σημειώνει ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις αμερικανικές κινήσεις βασικό λόγο για τον οποίο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι συνθήκες για νέο γύρο συνομιλιών.

Το ιρανικό ΥΠΕΞ, μέσω του εκπροσώπου Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ότι η αμερικανική στάση δεν βοηθά σε θετική έκβαση. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν διδαχθεί από προηγούμενες εμπειρίες και ότι η συνέχιση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και στο Ορμούζ υπονομεύει κάθε διπλωματική προοπτική.

Το ευρύτερο παρασκήνιο δείχνει ότι το Πακιστάν επιμένει να κρατήσει ζωντανή τη μεσολάβηση, ακόμη κι αν δεν υπάρχει επίσημα κλεισμένος νέος γύρος συνομιλιών. Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τις 11 και 13 Απριλίου ότι πακιστανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο Μουνίρ και ο Ισάκ Νταρ, κινούνταν ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το πλαίσιο διαλόγου. Άρα, η φερόμενη νέα επικοινωνία Τραμπ – Μουνίρ δεν έρχεται από το πουθενά, αλλά πατά πάνω σε έναν ήδη ενεργό μηχανισμό διαμεσολάβησης.

Αυτό που μένει ανοιχτό είναι αν η φερόμενη δέσμευση του Τραμπ ότι θα «εξετάσει» τις πακιστανικές εισηγήσεις μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή πολιτικής για το Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από αμερικανικής πλευράς ότι επίκειται χαλάρωση του αποκλεισμού. Αντίθετα, οι τελευταίες αναφορές δείχνουν ότι ο έλεγχος στη θαλάσσια οδό παραμένει στο επίκεντρο της πίεσης προς το Ιράν και, ταυτόχρονα, στο επίκεντρο της διπλωματικής εμπλοκής.

