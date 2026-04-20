Οι διαφορές ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν σημαντικές, παρά τις προσπάθειες να διαμορφωθεί ένα πιο σταθερό πλαίσιο αποκλιμάκωσης μετά την εκεχειρία. Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters, η Τεχεράνη θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ανοιχτά ζητήματα γύρω από το εύρος των πυρηνικών της δραστηριοτήτων, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να συζητηθούν οι αμυντικές της δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματος.

Η ίδια γραμμή δείχνει ότι για την ιρανική πλευρά η συζήτηση με την Ουάσιγκτον έχει σαφή όρια. Το μήνυμα από την Τεχεράνη είναι ότι μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για το πυρηνικό σκέλος, αλλά όχι για ό,τι αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη συνολική στρατιωτική αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Αυτή η θέση καθιστά πολύ πιο δύσκολη μια συνολική συμφωνία, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αντιμετωπίζουν το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ως κρίσιμο μέρος της απειλής.

Πώς Ρωσία και Κίνα μπήκαν στη σκιά του πολέμου με το Ιράν

Η εκεχειρία δεν έλυσε το βασικό πρόβλημα

Το Reuters είχε ήδη μεταδώσει στις 16 Απριλίου ότι οι συνομιλίες κινούνταν προς ένα πιο περιορισμένο, ενδιάμεσο πλαίσιο, ακριβώς επειδή οι δύο πλευρές δεν μπορούσαν να γεφυρώσουν τις μεγάλες αποκλίσεις τους στα πυρηνικά. Η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει υπό προϋποθέσεις το πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά όχι να δεχθεί μια ατζέντα που θα περιλάμβανε και στρατιωτικές παραχωρήσεις.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη συνεχιζόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έχει υποστηρίξει πως οι αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή υπονομεύουν το κλίμα των συνομιλιών, ενώ το Reuters έχει καταγράψει ότι η ναυτική πίεση και η κατάσχεση ιρανικού πλοίου οδήγησαν σε νέα όξυνση και μείωσαν ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες άμεσης προόδου.

Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή, δεν υπάρχει σχέδιο για νέες επαφές»

Τι λέει το Ισραήλ για τους πυραύλους του Ιράν

Από ισραηλινής πλευράς, η εικόνα που προβάλλεται είναι ότι ο πόλεμος προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στην ιρανική πολεμική βιομηχανία, ειδικά στην παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων. Ήδη από τα τέλη Μαρτίου, πηγές που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ θεωρούσαν επιβεβαιωμένα κατεστραμμένο περίπου το ένα τρίτο του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου, ενώ για άλλο ένα τρίτο υπήρχαν εκτιμήσεις ότι είχε καταστραφεί, υποστεί ζημιές ή θαφτεί κάτω από ερείπια.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν φαίνεται οριστική. Σε νεότερη αναφορά του Reuters στις 19 Απριλίου, ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι το Ιράν αναπληρώνει και αναβαθμίζει εκτοξευτές πυραύλων και drones με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι πριν από τον πόλεμο. Το Reuters σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το σχετικό οπτικό υλικό, αλλά η δήλωση δείχνει ότι η Τεχεράνη θέλει να προβάλει μήνυμα γρήγορης αποκατάστασης των δυνατοτήτων της.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ισραηλινή εκτίμηση για σοβαρό πλήγμα στην παραγωγή πυραύλων συμβαδίζει με προγενέστερες αμερικανικές αποτιμήσεις περί σημαντικών ζημιών, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το Ιράν έχει χάσει οριστικά την ικανότητα ανασυγκρότησης. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί το πυραυλικό πρόγραμμα παραμένει τόσο κομβικό για την ασφάλεια του Ισραήλ και ταυτόχρονα τόσο αδιαπραγμάτευτο για την Τεχεράνη.

Αποκάλυψη Axios: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ με κορυφαίους αξιωματούχους για το Ιράν και Στενά του Ορμούζ

Γιατί οι πύραυλοι μένουν εκτός συζήτησης

Η επιμονή της Τεχεράνης να αφήσει εκτός διαπραγμάτευσης τους πυραύλους δεν είναι μόνο τεχνική ή στρατιωτική επιλογή. Είναι και πολιτικό μήνυμα ότι το Ιράν δεν θέλει να εμφανιστεί ότι παραδίδει τον βασικό πυλώνα της αποτροπής του μετά τον πόλεμο. Για αυτό και, ακόμη κι αν υπάρξει κάποια φόρμουλα περιορισμένης συμφωνίας για τα πυρηνικά, το πιο δύσκολο κομμάτι μιας συνολικής διευθέτησης παραμένει ακριβώς αυτό: η σχέση ανάμεσα στο πυρηνικό πρόγραμμα, στους βαλλιστικούς πυραύλους και στην περιφερειακή ισορροπία ισχύος.

Με τα σημερινά δεδομένα, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ακόμη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι συνομιλίες μπορεί να συνεχίζονται ή να αναζητούν νέο σχήμα, αλλά το κρίσιμο πολιτικό εμπόδιο παραμένει: οι ΗΠΑ θέλουν ουσιαστικούς περιορισμούς στην ιρανική απειλή, ενώ το Ιράν δηλώνει ότι η αμυντική του ισχύς δεν διαπραγματεύεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



