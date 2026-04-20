Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή, δεν υπάρχει σχέδιο για νέες επαφές»

Η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ουάσιγκτον, διαμηνύοντας ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έδαφος για νέο γύρο επαφών.

20 Απρ. 2026 11:24
Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να κατηγορεί ανοιχτά την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχειρίας και για στάση που, όπως υποστηρίζει, δεν βοηθά σε θετική έκβαση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκάι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν αντλήσει διδάγματα από προηγούμενες εμπειρίες», ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προγραμματισμένη νέα διαδικασία διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται ενώ το διπλωματικό παρασκήνιο παραμένει έντονο, αλλά χωρίς επιβεβαιωμένη νέα συνάντηση.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία από την πρώτη στιγμή, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό και προχωρώντας σε ενέργειες που η Τεχεράνη θεωρεί εχθρικές. Το Reuters έχει μεταδώσει ότι οι εντάσεις παραμένουν υψηλές γύρω από τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι υπήρξαν συζητήσεις πάνω σε ένα πλαίσιο προτάσεων στο Ισλαμαμπάντ, όμως δεν προκύπτει μέχρι στιγμής συμφωνία για άμεση επανέναρξη των συνομιλιών. Το Reuters ανέφερε στις 18 Απριλίου ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων, ενώ το AP είχε επίσης καταγράψει πως η πακιστανική πλευρά επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το κανάλι επαφής, χωρίς όμως να υπάρχει κλεισμένο νέο ραντεβού.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει δηλώσει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε «ορθολογικό και διπλωματικό μέσο» για να μειωθούν οι εντάσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει τονίσει ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή και δυσπιστία στις επαφές με τις ΗΠΑ. Αυτό δείχνει ότι η Τεχεράνη θέλει να εμφανίζεται υπέρ της διπλωματίας, χωρίς όμως να δίνει σήμα άμεσης αποκλιμάκωσης ή επανεκκίνησης των επαφών.

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ασφαλή πριν από τις αμερικανικές και ισραηλινές ενέργειες που, κατά την Τεχεράνη, οδήγησαν σε νέα αποσταθεροποίηση. Το ζήτημα του Ορμούζ παραμένει κομβικό, καθώς επηρεάζει άμεσα τόσο τη γεωπολιτική ένταση όσο και τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Η συνολική εικόνα, συνεπώς, είναι ότι η διπλωματική πόρτα δεν έχει κλείσει οριστικά, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σαφής προοπτική για νέο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν. Η δημόσια γραμμή της Τεχεράνης παραμένει σκληρή, με το βάρος να πέφτει στις κατηγορίες περί αμερικανικής αναξιοπιστίας και παραβίασης της εκεχειρίας.

