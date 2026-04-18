Τραμπ για Ιράν: «Οι συνομιλίες πάνε καλά, δεν μας εκβιάζουν με τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για τις επαφές με την Τεχεράνη, αλλά ταυτόχρονα αποκλείει κάθε ενδεχόμενο πίεσης μέσω της κρίσης στο Ορμούζ.

18 Απρ. 2026 17:22
Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, εμφανιζόμενος αισιόδοξος για την πορεία των επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως είπε, οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά, την ώρα που η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να επηρεάζει το διπλωματικό και ενεργειακό σκηνικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κατάσταση κινείται προς καλύτερη κατεύθυνση και άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν σύντομα νεότερα. Σε δηλώσεις του τις τελευταίες ώρες, είχε ήδη μιλήσει για «αρκετά καλά νέα» σχετικά με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες εκείνη τη στιγμή.

Σκληρή γραμμή από Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Παρά την αισιοδοξία του, ο Τραμπ κράτησε σκληρό τόνο απέναντι στην Τεχεράνη σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Το Reuters μετέδωσε ότι ο ίδιος χαιρέτισε το άνοιγμα του περάσματος ως θετική εξέλιξη, ενώ από αμερικανικής πλευράς καταγράφεται σαφές μήνυμα ότι η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί πίεση μέσω της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το θέμα παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο, καθώς το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι η διέλευση από το Ορμούζ θα γίνεται μόνο με έγκριση των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ στη συνέχεια επανήλθε αυστηρότερος έλεγχος και καταγράφηκαν αναφορές για πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να περάσουν.

Θετικά μηνύματα, αλλά χωρίς καθορισμένο νέο γύρο

Παρά το πιο αισιόδοξο κλίμα που επιχειρεί να εκπέμψει ο Τραμπ, η εικόνα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ιρανική πλευρά δηλώνει ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και ότι προηγουμένως θα πρέπει να συμφωνηθεί κοινό πλαίσιο κατανόησης. Αυτό δείχνει ότι, παρότι υπάρχουν επαφές, οι διαφορές παραμένουν ουσιαστικές.

Σύμφωνα με το Reuters, βασικά αγκάθια παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, οι αμερικανικές απαιτήσεις για την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου και η ιρανική θέση ότι δεν θα απεμπολήσει τα δικαιώματά της για ειρηνική πυρηνική χρήση.

Έτσι, το μήνυμα από την Ουάσινγκτον είναι διπλό: από τη μία γίνεται λόγος για πρόοδο και ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, από την άλλη όμως διατηρείται πίεση απέναντι στο Ιράν, με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο κέντρο της αντιπαράθεσης.

