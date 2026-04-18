Ισραήλ: «Κίτρινη γραμμή» και στον Λίβανο παρά την εκεχειρία

Το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι διατηρεί δικαίωμα άμεσης δράσης νότια της νέας γραμμής ασφαλείας, παρότι βρίσκεται σε ισχύ 10ήμερη εκεχειρία με τον Λίβανο.

18 Απρ. 2026 15:57
Pelop News

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» στον νότιο Λίβανο, περιγράφοντάς την ως γραμμή οριοθέτησης για τις δυνάμεις του, σε μια κίνηση που παραπέμπει στο μοντέλο που έχει εφαρμόσει και στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανακοίνωση έγινε τη δεύτερη ημέρα της 10ήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ανακοινωθέν, τις τελευταίες 24 ώρες δυνάμεις που ήταν ανεπτυγμένες νότια της κίτρινης γραμμής εντόπισαν ενόπλους που, όπως υποστηρίζει, παραβίαζαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και προσέγγιζαν τις ισραηλινές θέσεις από σημεία βόρεια της γραμμής με τρόπο που συνιστούσε «άμεση απειλή». Το Ισραήλ ανέφερε ότι η αεροπορία, χερσαίες δυνάμεις και πυροβολικό έδρασαν για την εξουδετέρωση αυτών των στόχων.

Η «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο και τι σημαίνει

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη προϊδεάσει για τη νέα αυτή γραμμή. Σε επίσημη δήλωση του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 17 Απριλίου, αναφερόταν ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ανεπτυγμένος στη «Yellow Line» για να συνεχίσει, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, την άμυνα απέναντι στην κοντινή απειλή. Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι, ως προς τη «μακρινή απειλή», το Ισραήλ διατηρεί ελευθερία δράσης όπως και στη Γάζα.

Το Associated Press μετέδωσε ότι η εκεχειρία είναι εύθραυστη και ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να διατηρήσει ζώνη ασφαλείας 10 χιλιομέτρων μέσα στον νότιο Λίβανο, κάτι που απορρίπτουν η λιβανική πλευρά και η Χεζμπολάχ.

Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ: Με το Πακιστάν χτίζουμε σταθερό σχέδιο ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Εκεχειρία, αλλά με δικαίωμα «νόμιμης άμυνας»

Η κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσαν ότι την αποδέχθηκαν. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί πως μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα «νόμιμης άμυνας» και κατά τη διάρκειά της.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, το Τελ Αβίβ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει άμεση απειλή κοντά στις θέσεις του. Η διατύπωση αυτή εξηγεί γιατί η ανακοίνωση για την κίτρινη γραμμή στον Λίβανο θεωρείται κρίσιμη: λειτουργεί ως νέα επιχειρησιακή βάση για την παρουσία και τη δράση του ισραηλινού στρατού στη μεθόριο.

Ο Τραμπ άδειασε τον Νετανιάχου για τον Λίβανο: Σοκ στην Ιερουσαλήμ από το «ως εδώ» του Αμερικανού προέδρου

Βαρύ το κόστος στον Λίβανο

Η εκεχειρία ήρθε έπειτα από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων. Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχει ανακοινώσει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει 2.294 θανάτους, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες.

Το γεγονός ότι η ανακοίνωση για την κίτρινη γραμμή έγινε μόλις τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας ενισχύει την αίσθηση ότι η συμφωνία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Για την ώρα, η κατάπαυση του πυρός ισχύει τυπικά, αλλά η νέα ισραηλινή γραμμή στον νότιο Λίβανο δείχνει ότι το πεδίο παραμένει ανοιχτό σε νέα ένταση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:42 Δωρεάν σήμερα τα μουσεία: Ποιες είναι οι επόμενες ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου
17:39 Αποκάλυψη Γεωργιάδη: «Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει»
17:33 Κρις Τζένερ για Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: «Έδωσες στη ζωή μου τον πιο μεγάλο σκοπό»
17:22 Τραμπ για Ιράν: «Οι συνομιλίες πάνε καλά, δεν μας εκβιάζουν με τα Στενά του Ορμούζ»
17:19 Euroleague: Πότε θα παίζει στα play-offs ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εάν περάσει
17:13 Θαλάσσιο λιοντάρι βρέθηκε να κόβει βόλτες σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο ΒΙΝΤΕΟ
17:05 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι παίρνουν έως 500 ευρώ
17:02 Άμπελος Αχαΐας: Ξέσπασε φωτιά, επιχειρούν 58 πυροσβέστες
16:54 Λίβανος: Νεκρός Γάλλος κυανόκρανος, τη Χεζμπολάχ δείχνει ο Μακρόν
16:53 Το παρασκήνιο στην παραίτηση Λαζαρίδη, γιατί εξελίχτηκε σε χρονικό μιας προαναγγελθείσας εξόδου
16:43 Κολομβία: Προς θανάτωση 80 ιπποπόταμοι του Εσκομπάρ, αντιδρούν οργανώσεις
16:40 Ο ΝΟΠ νίκησε τον ΟΦΘ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα play-outs
16:35 Τραμπ: Live η υπογραφή διατάγματος από τον Λευκό Οίκο για την ιατρική έρευνα
16:29 «Έσβησε» ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα Εγλυκάδας, Γιώργος Μανέτας
16:28 Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Άννα Βίσση μπορεί να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ του Νταλάρα στο ΟΑΚΑ
16:17 Γιατί ζητά επικοινωνία με τα παιδιά της η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, που «έφαγε» τέσσερις φορές ισόβια και 80 χρόνια
16:15 Καταιγίδα κατασχέσεων από την εφορία: 7 στους 10 οφειλέτες στο στόχαστρο
16:05 Αφρικανική σκόνη: Γιατί δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο δείχνει ο ουρανός
15:57 Ισραήλ: «Κίτρινη γραμμή» και στον Λίβανο παρά την εκεχειρία
15:49 Χριστίνα Μπόμπα: Έκλεισα το Instagram για λίγο και με κράξανε πάλι όλοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
