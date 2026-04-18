Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι καθόρισε μια «κίτρινη γραμμή» στον νότιο Λίβανο, περιγράφοντάς την ως γραμμή οριοθέτησης για τις δυνάμεις του, σε μια κίνηση που παραπέμπει στο μοντέλο που έχει εφαρμόσει και στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανακοίνωση έγινε τη δεύτερη ημέρα της 10ήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ανακοινωθέν, τις τελευταίες 24 ώρες δυνάμεις που ήταν ανεπτυγμένες νότια της κίτρινης γραμμής εντόπισαν ενόπλους που, όπως υποστηρίζει, παραβίαζαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και προσέγγιζαν τις ισραηλινές θέσεις από σημεία βόρεια της γραμμής με τρόπο που συνιστούσε «άμεση απειλή». Το Ισραήλ ανέφερε ότι η αεροπορία, χερσαίες δυνάμεις και πυροβολικό έδρασαν για την εξουδετέρωση αυτών των στόχων.

Η «κίτρινη γραμμή» στον Λίβανο και τι σημαίνει

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη προϊδεάσει για τη νέα αυτή γραμμή. Σε επίσημη δήλωση του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις 17 Απριλίου, αναφερόταν ότι ο ισραηλινός στρατός είναι ανεπτυγμένος στη «Yellow Line» για να συνεχίσει, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, την άμυνα απέναντι στην κοντινή απειλή. Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι, ως προς τη «μακρινή απειλή», το Ισραήλ διατηρεί ελευθερία δράσης όπως και στη Γάζα.

Το Associated Press μετέδωσε ότι η εκεχειρία είναι εύθραυστη και ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να διατηρήσει ζώνη ασφαλείας 10 χιλιομέτρων μέσα στον νότιο Λίβανο, κάτι που απορρίπτουν η λιβανική πλευρά και η Χεζμπολάχ.

Εκεχειρία, αλλά με δικαίωμα «νόμιμης άμυνας»

Η κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσαν ότι την αποδέχθηκαν. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί πως μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα «νόμιμης άμυνας» και κατά τη διάρκειά της.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, το Τελ Αβίβ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει άμεση απειλή κοντά στις θέσεις του. Η διατύπωση αυτή εξηγεί γιατί η ανακοίνωση για την κίτρινη γραμμή στον Λίβανο θεωρείται κρίσιμη: λειτουργεί ως νέα επιχειρησιακή βάση για την παρουσία και τη δράση του ισραηλινού στρατού στη μεθόριο.

Βαρύ το κόστος στον Λίβανο

Η εκεχειρία ήρθε έπειτα από εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων. Σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έχει ανακοινώσει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει 2.294 θανάτους, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες.

Το γεγονός ότι η ανακοίνωση για την κίτρινη γραμμή έγινε μόλις τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας ενισχύει την αίσθηση ότι η συμφωνία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Για την ώρα, η κατάπαυση του πυρός ισχύει τυπικά, αλλά η νέα ισραηλινή γραμμή στον νότιο Λίβανο δείχνει ότι το πεδίο παραμένει ανοιχτό σε νέα ένταση.

