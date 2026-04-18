Το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ γνωστοποίησε ότι η Αίγυπτος συνεργάζεται στενά με το Πακιστάν για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σταθερή και διαρκή ειρήνη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Τη δήλωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μπαντρ Αμπντελάτι, σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές διεργασίες στην περιοχή παραμένουν πυκνές και η αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα παραμένει έντονη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στο Κάιρο και το Ισλαμαμπάντ. Όπως είπε, Αίγυπτος, Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία συμμετέχουν σε έναν ευρύτερο περιφερειακό συντονισμό, με βασικό στόχο να αποτραπεί νέα κλιμάκωση και να μπουν οι βάσεις για μια πιο σταθερή μεταπολεμική ρύθμιση ασφαλείας.

The foreign ministers of Pakistan, Turkiye, Saudi Arabia and Egypt “exchanged views on evolving regional dynamics, reaffirming the vital role of dialogue and diplomacy in promoting peace, stability and shared prosperity”, the Foreign Office said.https://t.co/CWppwqG54Z — Dawn.com (@dawn_com) April 18, 2026

Το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ βάζει στο επίκεντρο ασφάλεια και αγορές

Ο Αμπντελάτι υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο το πολιτικό σκέλος της κρίσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Στις προτεραιότητες που ανέφερε περιλαμβάνονται η προστασία των κρατών του Κόλπου, η σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, η ομαλή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού και η επισιτιστική ασφάλεια.

Η παρέμβαση της Αιγύπτου έρχεται την ώρα που η εικόνα γύρω από τις επόμενες συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη παραμένει θολή. Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για νέο γύρο επαφών με τις ΗΠΑ, επιμένοντας ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει συμφωνία σε κοινό πλαίσιο. Αυτό δείχνει ότι, παρά τη μεσολαβητική κινητικότητα, η διαδικασία κάθε άλλο παρά έχει σταθεροποιηθεί.

Τεχεράνη: 2 όροι για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Περιφερειακή πίεση για αποκλιμάκωση

Η Άγκυρα έχει επίσης δηλώσει ότι στηρίζει μια πιο εποικοδομητική διαδικασία συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ενώ το Reuters έχει μεταδώσει ότι οι τέσσερις χώρες είχαν ήδη προγραμματίσει επαφές στο περιθώριο διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι σημαντικές περιφερειακές δυνάμεις προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι, ακόμη κι αν δεν υπάρχουν ακόμη εγγυήσεις για άμεση συμφωνία.

Η αιγυπτιακή τοποθέτηση, επομένως, έχει διπλή σημασία: αφενός επιβεβαιώνει ότι η περιοχή αναζητά μια οργανωμένη διέξοδο από την κρίση, αφετέρου δείχνει ότι το Πακιστάν παραμένει κομβικός παίκτης στις προσπάθειες μεσολάβησης. Το αν αυτή η κινητικότητα θα μετατραπεί σε συγκεκριμένο ειρηνευτικό σχέδιο με αποτέλεσμα, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο ΗΠΑ και Ιράν θα δεχθούν κοινή βάση για συνέχεια των επαφών.

