Τεχεράνη: 2 όροι για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Η ιρανική πλευρά στέλνει μήνυμα ότι δεν θα μπει σε νέο κύκλο επαφών με τις ΗΠΑ αν δεν ξεκαθαριστούν πρώτα οι βασικοί όροι της διαπραγμάτευσης.

Τεχεράνη: 2 όροι για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ
18 Απρ. 2026 14:53
Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει συμφωνηθεί δεύτερος γύρος συνομιλιών με τις ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως δεν μπορεί να οριστεί νέα ημερομηνία αν προηγουμένως δεν υπάρξει συμφωνία σε κοινό πλαίσιο. Η θέση αυτή μεταφέρεται ενώ οι διπλωματικές επαφές παραμένουν ανοιχτές, αλλά χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για συνέχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Reuters, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες για δεύτερο γύρο επαφών ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη. Το Πακιστάν έχει ρόλο μεσολαβητή στη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και το πυρηνικό ζήτημα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προκύψει συμφωνία για τα επόμενα βήματα.

Από ιρανικής πλευράς, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ εμφανίστηκε ξεκάθαρος: μέχρι να συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο, δεν μπορεί να κλειδώσει ημερομηνία για νέα συνάντηση. Η τοποθέτησή του δείχνει ότι η Τεχεράνη θέλει πρώτα να καθοριστούν οι βασικοί όροι και έπειτα να συζητηθεί η συνέχιση των συνομιλιών.

Η Τεχεράνη απορρίπτει μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις

Το Ιράν αφήνει επίσης να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί μια μακρά διαδικασία επαφών χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η στάση αυτή συνδέεται με τις διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές, παρά το γεγονός ότι μετά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είχε μείνει ανοιχτό ένα παράθυρο για συνέχιση του διαλόγου.

Το Reuters έχει μεταδώσει ότι, μετά τον πρώτο γύρο των επαφών, ΗΠΑ και Ιράν άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου διαλόγου, όμως οι σημαντικές αποκλίσεις παραμένουν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι όροι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι εγγυήσεις, η άρση κυρώσεων και το ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας στην περιοχή.

Η ιρανική θέση, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δηλώσεις, είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα της χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο, η Τεχεράνη επιχειρεί να δείξει ότι δεν θα αποδεχθεί νέο γύρο συνομιλιών μόνο για λόγους εντυπώσεων, αλλά ζητεί σαφές πολιτικό και διαπραγματευτικό υπόβαθρο πριν επιστρέψει στο τραπέζι.

