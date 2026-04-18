Ένας Γάλλος στρατιωτικός που υπηρετούσε στην UNIFIL σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον κυανόκρανων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν και την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Η επίθεση σημειώθηκε ενώ περίπολος της UNIFIL επιχειρούσε να απομακρύνει εκρηκτικά από δρόμο στο χωριό Γκαντουρίγιεχ, με την αποστολή να κάνει λόγο για «εσκεμμένη επίθεση».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι νεκρός είναι ο λοχίας Φλοριάν Μοντοριό, ενώ τρεις ακόμη στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Σύμφωνα με το Associated Press, δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα.

Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL. Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués. La Nation s’incline avec respect… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

Τι είπε ο Μακρόν για τη Χεζμπολάχ

Σε ανάρτησή του, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι «όλα τα στοιχεία οδηγούν στο να σκεφθούμε» πως την ευθύνη για την επίθεση φέρει η Χεζμπολάχ. Παράλληλα, κάλεσε τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν άμεσα τους υπευθύνους και να σταθούν στο πλευρό της UNIFIL για την προστασία της αποστολής.

Η UNIFIL, από την πλευρά της, δεν κατονόμασε επίσημα υπεύθυνο στην αρχική ανακοίνωσή της, όμως, σύμφωνα με το Reuters, οι πρώτες εκτιμήσεις της αποστολής απέδιδαν τα πυρά σε μη κρατικούς δρώντες, με αναφορές που έδειχναν προς τη Χεζμπολάχ.

Πώς έγινε η επίθεση στον Λίβανο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τη γαλλική πλευρά, η μονάδα του Γάλλου λοχία βρισκόταν σε αποστολή εκκαθάρισης δρόμου που οδηγούσε σε θέση της UNIFIL, όταν δέχθηκε πυρά από κοντινή απόσταση. Η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι ο στρατιωτικός έπεσε σε ενέδρα και χτυπήθηκε από ευθεία βολή μικρού όπλου.

Το Reuters μετέδωσε ότι η περίπολος δεχόταν πυρά με ελαφρύ οπλισμό, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στον νότιο Λίβανο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και η ασφάλεια των κυανόκρανων έχει τεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο.

Η αντίδραση του Λιβάνου

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε την επίθεση και δεσμεύτηκε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν. Αντίστοιχη ήταν και η αντίδραση της λιβανικής κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ να ζητά άμεση διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Σύμφωνα με νεότερες αναφορές που επικαλούνται λιβανικές πηγές ασφαλείας, ο στρατός του Λιβάνου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση και εξετάζει τα δεδομένα από το πεδίο.

Νέα ένταση γύρω από την UNIFIL

Η δολοφονική αυτή επίθεση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις διεθνείς προειδοποιήσεις για την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η UNIFIL στον νότιο Λίβανο. Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τις αρχές Απριλίου ότι δεκάδες χώρες καταδίκασαν τις επιθέσεις και τις απειλές κατά κυανόκρανων, ζητώντας μεγαλύτερη προστασία για την αποστολή του ΟΗΕ.

Ο θάνατος του Γάλλου λοχία ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Παρίσι και τη Χεζμπολάχ, ενώ αυξάνει την πίεση προς τις λιβανικές αρχές να αποδείξουν ότι μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των διεθνών δυνάμεων στην περιοχή.

