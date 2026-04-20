Ιράν και ΗΠΑ: Ο Πεζεσκιάν ζητά διπλωματική οδό, το Πακιστάν τρέχει τις επαφές

Ο Ιρανός πρόεδρος στέλνει μήνυμα υπέρ της αποκλιμάκωσης, αλλά η επιφυλακτικότητα της Τεχεράνης και η αβεβαιότητα για νέες συνομιλίες κρατούν ανοιχτό το γεωπολιτικό θρίλερ.

20 Απρ. 2026 10:56
Pelop News

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε «ορθολογικό και διπλωματικό μέσο» για να μειωθούν οι εντάσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως στις επαφές με την Ουάσιγκτον απαιτούνται προσοχή και επιφυλακή. Η τοποθέτησή του μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα και ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ πλησιάζει στη λήξη της.

Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε πως ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και ότι η Τεχεράνη θέλει να επιδιώξει αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας. Την ίδια ώρα, όμως, κατέστησε σαφές ότι η ιρανική πλευρά δεν αντιμετωπίζει με εμπιστοσύνη τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, καθώς θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αλλάξει στάση και όρους στις επαφές των δύο πλευρών.

Χωρίς σαφές σήμα για νέο γύρο συνομιλιών

Παρά το μήνυμα υπέρ της διπλωματίας, η Τεχεράνη δεν δείχνει να είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει άμεσα νέο γύρο επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική πλευρά έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει ακόμη ορισμένη ημερομηνία για νέες συνομιλίες, ενώ ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις παραμένουν υπερβολικές και δυσκολεύουν οποιαδήποτε πρόοδο.

Το Associated Press μετέδωσε επίσης ότι η κρίση μετά την κατάσχεση ιρανικού πλοίου κοντά στα Στενά του Ορμούζ έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω στις όποιες προετοιμασίες για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η ίδια πηγή σημειώνει πως δεν είναι καθόλου βέβαιο αν η Τεχεράνη θα στείλει τελικά αντιπροσωπεία, παρά τις πιέσεις που ασκούνται παρασκηνιακά για να κρατηθεί ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας.

Πακιστανικός πυρετός παρασκηνίου

Στο μεταξύ, το Πακιστάν έχει εντείνει τις επαφές του με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, επιχειρώντας να διασώσει την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου στο Ισλαμαμπάντ. Το AP αναφέρει ότι πακιστανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις δύο πλευρές, ενώ έχουν ήδη ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα ενόψει πιθανών επαφών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, με αντικείμενο τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τις προετοιμασίες για έναν πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, στην πακιστανική πρωτεύουσα ενισχύθηκε η ασφάλεια γύρω από σημεία όπου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν ξένες αντιπροσωπείες.

Ξεχωριστή βαρύτητα έχει και η τηλεφωνική επικοινωνία του πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ με τον Πεζεσκιάν, ένδειξη ότι η πακιστανική ηγεσία προσπαθεί να διατηρήσει ενεργό τον ρόλο του μεσολαβητή, ακόμη κι αν το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών παραμένει θολό.

Η διπλωματία παραμένει ανοιχτή, αλλά όχι δεδομένη

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις υπέρ της αποκλιμάκωσης, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη. Η ιρανική ηγεσία θέλει να εμφανίζεται ανοιχτή στη διπλωματία, χωρίς όμως να δίνει την εντύπωση υποχώρησης απέναντι στις ΗΠΑ. Από την άλλη, το Πακιστάν επιχειρεί να αποτρέψει νέα κλιμάκωση, την ώρα που τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ και οι αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας δυσκολεύουν το έδαφος για ουσιαστική πρόοδο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:35 Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο
13:25 Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»
13:20 Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού
13:16 Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης
13:02 «Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά
13:02 Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO
13:00 Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι
12:58 Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
12:56 Τραμπ σε Μουνίρ: Θα εξετάσω τις εισηγήσεις σου για τα Στενά του Ορμούζ
12:54 Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες
12:50 Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι
12:47 Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
12:42 Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον λογαριασμό με Face ID
12:41 Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο
12:36 Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
12:29 Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
12:29 Ισραήλ: Αποκαλύφθηκε ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους
12:21 Τουρισμός: Άλμα 70,7% στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2026
12:16 Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ