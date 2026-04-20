Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε «ορθολογικό και διπλωματικό μέσο» για να μειωθούν οι εντάσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως στις επαφές με την Ουάσιγκτον απαιτούνται προσοχή και επιφυλακή. Η τοποθέτησή του μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα και ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία η εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ πλησιάζει στη λήξη της.

Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε πως ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και ότι η Τεχεράνη θέλει να επιδιώξει αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας. Την ίδια ώρα, όμως, κατέστησε σαφές ότι η ιρανική πλευρά δεν αντιμετωπίζει με εμπιστοσύνη τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, καθώς θεωρεί ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αλλάξει στάση και όρους στις επαφές των δύο πλευρών.

ΗΠΑ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – Η εκτίμηση του Υπουργού Ενέργειας

Χωρίς σαφές σήμα για νέο γύρο συνομιλιών

Παρά το μήνυμα υπέρ της διπλωματίας, η Τεχεράνη δεν δείχνει να είναι έτοιμη να επιβεβαιώσει άμεσα νέο γύρο επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική πλευρά έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει ακόμη ορισμένη ημερομηνία για νέες συνομιλίες, ενώ ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι αμερικανικές απαιτήσεις παραμένουν υπερβολικές και δυσκολεύουν οποιαδήποτε πρόοδο.

Το Associated Press μετέδωσε επίσης ότι η κρίση μετά την κατάσχεση ιρανικού πλοίου κοντά στα Στενά του Ορμούζ έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω στις όποιες προετοιμασίες για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η ίδια πηγή σημειώνει πως δεν είναι καθόλου βέβαιο αν η Τεχεράνη θα στείλει τελικά αντιπροσωπεία, παρά τις πιέσεις που ασκούνται παρασκηνιακά για να κρατηθεί ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας.

Τεχεράνη: 2 όροι για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Πακιστανικός πυρετός παρασκηνίου

Στο μεταξύ, το Πακιστάν έχει εντείνει τις επαφές του με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, επιχειρώντας να διασώσει την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου στο Ισλαμαμπάντ. Το AP αναφέρει ότι πακιστανοί αξιωματούχοι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις δύο πλευρές, ενώ έχουν ήδη ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα ενόψει πιθανών επαφών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί συναντήθηκε με την επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, με αντικείμενο τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και τις προετοιμασίες για έναν πιθανό δεύτερο γύρο συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, στην πακιστανική πρωτεύουσα ενισχύθηκε η ασφάλεια γύρω από σημεία όπου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν ξένες αντιπροσωπείες.

Ξεχωριστή βαρύτητα έχει και η τηλεφωνική επικοινωνία του πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ με τον Πεζεσκιάν, ένδειξη ότι η πακιστανική ηγεσία προσπαθεί να διατηρήσει ενεργό τον ρόλο του μεσολαβητή, ακόμη κι αν το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών παραμένει θολό.

Αιγυπτιακό ΥΠΕΞ: Με το Πακιστάν χτίζουμε σταθερό σχέδιο ειρήνης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Η διπλωματία παραμένει ανοιχτή, αλλά όχι δεδομένη

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρά τις δημόσιες δηλώσεις υπέρ της αποκλιμάκωσης, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει μεγάλη. Η ιρανική ηγεσία θέλει να εμφανίζεται ανοιχτή στη διπλωματία, χωρίς όμως να δίνει την εντύπωση υποχώρησης απέναντι στις ΗΠΑ. Από την άλλη, το Πακιστάν επιχειρεί να αποτρέψει νέα κλιμάκωση, την ώρα που τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ και οι αμοιβαίες κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας δυσκολεύουν το έδαφος για ουσιαστική πρόοδο.

