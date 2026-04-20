Πώς Ρωσία και Κίνα μπήκαν στη σκιά του πολέμου με το Ιράν

Οι ΗΠΑ παρακολουθούν με ανησυχία ενδείξεις ότι Μόσχα και Πεκίνο κινήθηκαν παρασκηνιακά υπέρ της Τεχεράνης, την ώρα που η σύγκρουση απειλούσε να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο γεωπολιτικό βάθος.

20 Απρ. 2026 11:36
Pelop News

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών άρχισαν να αξιολογούν ενδείξεις ότι η κρίση μπορούσε να αποκτήσει ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, με Ρωσία και Κίνα να εξετάζονται ως πιθανοί εξωτερικοί υποστηρικτές της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS, το οποίο βασίζεται σε Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των εκτιμήσεων, αναλυτές της Defense Intelligence Agency (DIA) έκριναν ότι το Πεκίνο εξέταζε το ενδεχόμενο να παράσχει στο Ιράν προηγμένα ραντάρ X-band.

Τα συγκεκριμένα συστήματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να εντοπίζει και να παρακολουθεί απειλές όπως drones χαμηλού ύψους και πυραύλους κρουζ, αλλά και να βελτιώσουν την προστασία των ιρανικών δικτύων αεράμυνας απέναντι σε σύνθετες επιθέσεις. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο που πρέπει να μείνει καθαρό είναι ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες μιλούν για εκτίμηση ή διερεύνηση σεναρίου και όχι για δημόσια επιβεβαιωμένη παράδοση αυτών των ραντάρ.

Παράλληλα, σε άλλο σκέλος των αμερικανικών ανησυχιών, το CBS και άλλες αναφορές σημειώνουν ότι η Ρωσία φέρεται να είχε διαβιβάσει στο Ιράν πληροφορίες για θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Αυτή η πληροφορία δεν έχει παρουσιαστεί με δημόσια αποδεικτικά στοιχεία από την αμερικανική κυβέρνηση, όμως καταγράφεται ως μέρος των αξιολογήσεων των υπηρεσιών πληροφοριών για τον κίνδυνο ευρύτερης εμπλοκής τρίτων δυνάμεων.

Το ζήτημα του κινεζικού δορυφόρου

Πρόσθετη διάσταση στην υπόθεση έδωσε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν κινεζικό δορυφόρο για να ενισχύσουν τη στοχοποίηση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Το Reuters, μεταφέροντας το περιεχόμενο του ρεπορτάζ των FT, ανέφερε ότι το Ιράν χρησιμοποίησε κινεζικό δορυφόρο κατασκοπείας για να ενισχύσει τις δυνατότητες παρακολούθησης και στόχευσής του κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το ίδιο ρεπορτάζ συνδέει την υπόθεση με δορυφορικές υπηρεσίες κινεζικής προέλευσης και με ευρύτερη συνεργασία που, κατά τους FT, είχε αναπτυχθεί ήδη πριν από την τρέχουσα κλιμάκωση. Παρ’ όλα αυτά, και εδώ χρειάζεται προσοχή: πρόκειται για πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω δημοσιογραφικής έρευνας και διαρροών εγγράφων, όχι για επίσημη δημόσια επιβεβαίωση από Ουάσιγκτον, Πεκίνο ή Τεχεράνη.

Οι ανησυχίες για πρόσθετη κινεζική στρατιωτική ενίσχυση

Το σκηνικό περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο όταν ήρθε στο φως, μέσω CNN και μετέπειτα μέσω Reuters και Bloomberg, ότι αμερικανικές πληροφορίες έδειχναν πως η Κίνα ετοίμαζε πιθανή αποστολή φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων MANPADS στο Ιράν, ενδεχομένως μέσω τρίτων χωρών. Αυτή η πληροφορία αφορούσε διαφορετικό είδος υποστήριξης από τα ραντάρ, αλλά δείχνει ότι στις αμερικανικές υπηρεσίες υπήρχε συνολικότερη ανησυχία για το εύρος της κινεζικής βοήθειας προς την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι έστειλε επιστολή στον Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας του να μην ενισχύσει στρατιωτικά το Ιράν. Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο, μέσω εκπροσώπων του, υποστηρίζει πως η στάση του είναι «διαφανής», ότι επιδιώκει ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι δεν προχωρά σε κινήσεις που θα κλιμάκωναν τη σύγκρουση. Ως σήμερα, δεν υπάρχει δημόσια τεκμηρίωση ότι η Κίνα όντως παρέδωσε τα ραντάρ που φέρεται να εξέταζε.

Τι πραγματικά γνωρίζουμε και τι όχι

Το πιο κρίσιμο στην αποτίμηση αυτής της υπόθεσης είναι η διάκριση ανάμεσα σε επιβεβαιωμένα γεγονότα, εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Επιβεβαιωμένο σε επίπεδο ρεπορτάζ είναι ότι αμερικανικές υπηρεσίες φέρονται να αξιολόγησαν πιθανή κινεζική παροχή ραντάρ και ότι υπήρξαν δημοσιεύματα για χρήση κινεζικού δορυφόρου από το Ιράν. Δεν είναι όμως δημόσια επιβεβαιωμένο ότι το Πεκίνο παρέδωσε τελικά τα ραντάρ ή ότι η Μόσχα και το Πεκίνο λειτούργησαν στο πλαίσιο κάποιας επίσημης, συντονισμένης συμμαχικής στρατιωτικής στήριξης προς την Τεχεράνη.

Αυτό που σίγουρα αποτυπώνεται είναι η αυξημένη ανησυχία της Ουάσιγκτον ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν περιορίστηκε μόνο στη στρατιωτική αντιπαράθεση στο πεδίο, αλλά άγγιξε και το πεδίο του διαστήματος, των πληροφοριών, της αεράμυνας και της ευρύτερης στρατηγικής αντιπαράθεσης με Κίνα και Ρωσία.

Viber: +306909196125
