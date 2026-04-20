Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε και αποδυνάμωσε ένα δίκτυο που, σύμφωνα με τις δικές του υπηρεσίες ασφαλείας, συνδεόταν με το Ιράν και προετοίμαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων και συμφερόντων σε διάφορες χώρες. Η κοινή ανακοίνωση αποδίδεται στη Μοσάντ, στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και στη Σιν Μπετ, με την ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι βασικά στελέχη του δικτύου σκοτώθηκαν στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα επιμέρους στοιχεία για τη δομή και τις επιχειρήσεις του δικτύου προέρχονται από το ίδιο το Ισραήλ και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους.

Μοσάντ: «Δράσαμε στην καρδιά της Τεχεράνης – Η αποστολή τελειώνει με αλλαγή καθεστώτος»

Το πιο χειροπιαστό κομμάτι της υπόθεσης αφορά το Αζερμπαϊτζάν. Το Reuters είχε μεταδώσει στις 7 Μαρτίου 2026 ότι οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν πως απέτρεψαν πολλαπλά σχέδια επιθέσεων που αποδίδουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μεταξύ των οποίων στόχοι όπως η ισραηλινή πρεσβεία στο Μπακού, μια ασκεναζίτικη συναγωγή, ηγέτης της εβραϊκής κοινότητας και ο αγωγός Μπακού – Τιφλίδα – Τσεϊχάν, ο οποίος καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των ισραηλινών εισαγωγών πετρελαίου. Το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι δύο Ιρανοί υπήκοοι και ένας Αζέρος φέρονται να συμμετείχαν σε σχέδιο μεταφοράς άνω των επτά κιλών εκρηκτικού C-4 στο Αζερμπαϊτζάν.

Στο σημείο αυτό, η ισραηλινή αφήγηση συνδέεται με την ευρύτερη εικόνα που ήδη είχε δώσει το Μπακού. Με βάση το Reuters, οι αζερικές αρχές απέδωσαν τις φερόμενες ενέργειες στο ιρανικό IRGC, ενώ το Ιράν δεν είχε απαντήσει δημόσια στις συγκεκριμένες κατηγορίες εκείνη τη στιγμή.

Στο στόχαστρο και ενεργειακές υποδομές

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά ο ισχυρισμός ότι στο στόχαστρο βρέθηκε και ο αγωγός BTC, ένας από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους της περιοχής. Η σημασία του για το Ισραήλ είναι μεγάλη, καθώς από εκεί καλύπτεται σημαντικό μέρος των αναγκών του σε πετρέλαιο. Αν αυτό το κομμάτι του σχεδίου επιβεβαιωνόταν ευρύτερα, θα έδειχνε ότι το φερόμενο δίκτυο δεν στόχευε μόνο σε πρόσωπα και διπλωματικούς χώρους, αλλά και σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές με γεωπολιτικό βάρος.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ακόμη ότι μέλη του δικτύου είχαν μεταφέρει εκρηκτικά drones στο Αζερμπαϊτζάν και συνέλεγαν πληροφορίες για πιθανούς στόχους με καθοδήγηση από Ιρανούς χειριστές. Αυτό το σκέλος, πάντως, δεν προκύπτει ως ανεξάρτητα επιβεβαιωμένο από το Reuters στο επίπεδο λεπτομέρειας που το παρουσιάζει η ισραηλινή ανακοίνωση.

Τα ονόματα που δίνει το Ισραήλ

Στην ανακοίνωση που επικαλείται η ισραηλινή πλευρά εμφανίζονται ονόματα στελεχών που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο δίκτυο, όπως ο Ραχμάν Μοκαντάμ, ο Ματζίντ Χαντέμι και ο Μοχσέν Σούρι, όλοι συνδεδεμένοι, κατά το Ισραήλ, με τη Διεύθυνση 4000 της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι αυτοί σκοτώθηκαν σε πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχω βρει ανεξάρτητη δημόσια επιβεβαίωση από Reuters ή AP για όλα τα συγκεκριμένα πρόσωπα και για τον ακριβή τους ρόλο, οπότε αυτά πρέπει να αποδίδονται καθαρά ως ισραηλινοί ισχυρισμοί.

Αντίστοιχα, ο ισχυρισμός ότι ο Μαχντί Γεκε-Ντεχγκάν, γνωστός ως «ο Γιατρός», συντόνιζε πυρήνα σε Αζερμπαϊτζάν και άλλες χώρες, καθώς και η αναφορά σε μεταφορά drones μέσω Τουρκίας προς Κύπρο, δεν επιβεβαιώνεται από τις πηγές που μπόρεσα να διασταυρώσω δημόσια σε αυτό το στάδιο.

Τι γνωρίζουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα

Το στοιχείο που στηρίζεται πιο καθαρά είναι ότι το Αζερμπαϊτζάν όντως ανακοίνωσε τη ματαίωση σχεδίων που απέδωσε στο Ιράν, με στόχους ισραηλινά και εβραϊκά συμφέροντα, καθώς και τον αγωγό BTC. Αυτό είναι το πιο ισχυρό, επιβεβαιωμένο δημόσιο σκέλος της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα, η ευρύτερη δομή του φερόμενου δικτύου, η ακριβής ιεραρχία του και η σύνδεσή του με συγκεκριμένα πρόσωπα των Φρουρών της Επανάστασης παραμένουν, προς το παρόν, κυρίως στο επίπεδο των ισραηλινών ανακοινώσεων και όχι ευρύτερα ανεξάρτητα τεκμηριωμένων στοιχείων.

Η χρονική συγκυρία έχει επίσης σημασία. Η υπόθεση προβάλλεται από το Ισραήλ σε μια περίοδο που η αντιπαράθεση με το Ιράν έχει ήδη περάσει σε ανοιχτή στρατιωτική φάση, άρα οι δημόσιες ανακοινώσεις ασφαλείας λειτουργούν και ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής πίεσης και αποτροπής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



