Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν, εκτιμώντας παράλληλα ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε μια «πολύ καλή συμφωνία», επειδή, όπως είπε, η Τεχεράνη «δεν έχει άλλη επιλογή». Η τοποθέτησή του έγινε σε συνέντευξη στο CNBC και μεταδόθηκε από το Reuters, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός πλησιάζει στο τέλος της.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο». Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η αμερικανική πλευρά θέλει γρήγορη εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο και όχι νέα επιμήκυνση μιας προσωρινής κατάστασης που παραμένει ασταθής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει τελική συμφωνία με το Ιράν, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Το Reuters ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συνδέει ευθέως αυτή τη θέση ισχύος με τις εξελίξεις στην περιοχή και με την πίεση που ασκείται στην Τεχεράνη.

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Η αναφορά του Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ αποκτά ξεχωριστό βάρος, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Reuters σημειώνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από το Ορμούζ παραμένει βασικός παράγοντας αναταραχής στις αγορές και στη διπλωματία, ιδιαίτερα όσο το Ιράν και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Η κρίση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις αμερικανικές δυνάμεις, γεγονός που οδήγησε σε νέα όξυνση και έριξε βαριά σκιά στις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας και βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Ιράν: «Ακόμα καμία αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Πακιστάν»

Αβέβαιες οι συνομιλίες

Παρά την αισιοδοξία που επιχειρεί να εκπέμψει ο Τραμπ, η εικόνα στο διπλωματικό πεδίο παραμένει θολή. Το Reuters ανέφερε ότι οι συνομιλίες που συζητείται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ εξακολουθούν να είναι αβέβαιες, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει δώσει σαφές σήμα ότι θα επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι.

Το βασικό σημείο τριβής είναι ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται να ζητούν ευρείες παραχωρήσεις από το Ιράν, περιλαμβανομένης της εγκατάλειψης του αποθέματος υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικό διάλογο όσο συνεχίζεται η πίεση στο Ορμούζ. Αυτή η απόσταση εξηγεί γιατί, παρά τις δημόσιες δηλώσεις αισιοδοξίας, η συμφωνία δεν θεωρείται ακόμα κοντινή ή εξασφαλισμένη.

Στο Πακιστάν φτάνει ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν

Οι αγορές παρακολουθούν στενά

Η αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία και το Ορμούζ έχει άμεσο αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Reuters κατέγραψε ότι η συνεχιζόμενη αστάθεια έχει διατηρήσει τις τιμές πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ευρύτερη αγορά παραμένει νευρική μπροστά στον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης.

Με αυτά τα δεδομένα, η δήλωση Τραμπ λειτουργεί περισσότερο ως μήνυμα πολιτικής πίεσης προς την Τεχεράνη παρά ως ένδειξη ότι η συμφωνία έχει ήδη ωριμάσει. Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει πράγματι σε διαπραγματευτική πρόοδο ή αν η λήξη της εκεχειρίας θα ανοίξει νέο κύκλο έντασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



