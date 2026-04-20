Ο χρυσός κινήθηκε πτωτικά τη Δευτέρα, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ επανέφερε στο προσκήνιο τον φόβο για νέο ενεργειακό σοκ και πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου έκανε το πολύτιμο μέταλλο ακριβότερο για τους αγοραστές εκτός ΗΠΑ, περιορίζοντας τη ζήτηση.

Σύμφωνα με το Reuters, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,7% στα 4.794,21 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια χρυσού στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο έχαναν 1,3% και διαμορφώνονταν στα 4.813,70 δολάρια.

Η πίεση στην αγορά του χρυσού συνδέθηκε άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν και η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ώθησαν υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους μπορεί να περάσει ξανά στον πληθωρισμό.

Αυτό το μείγμα δεν ευνοεί τον χρυσό, παρότι θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο. Όταν οι αγορές φοβούνται ότι η άνοδος της ενέργειας θα κρατήσει τα επιτόκια πιο ψηλά για μεγαλύτερο διάστημα, τα μη τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, χάνουν μέρος της ελκυστικότητάς τους.

Το βάρος του δολαρίου και των αποδόσεων

Ένας ακόμη παράγοντας πίεσης ήταν η ενίσχυση του δολαρίου, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, συνδέθηκε και με άνοδο στις αποδόσεις των αμερικανικών 10ετών ομολόγων. Ένα ισχυρότερο αμερικανικό νόμισμα παραδοσιακά λειτουργεί αρνητικά για τον χρυσό, επειδή αυξάνει το κόστος αγοράς του για όσους κινούνται σε άλλα νομίσματα.

Η αγορά παρακολουθεί επίσης τις επόμενες κινήσεις στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Ο Κέβιν Γουόρς, υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Fed, έχει προγραμματισμένη ακρόαση στη Γερουσία στις 21 Απριλίου, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στον πληθωρισμό και στα επιτόκια.

Μεταβλητότητα σε όλο το ταμπλό

Η εικόνα δεν περιορίστηκε στον χρυσό. Το Reuters σημειώνει ότι και άλλα πολύτιμα μέταλλα κινήθηκαν χαμηλότερα, με το ασήμι να χάνει 1,3%, την πλατίνα 0,8% και το παλλάδιο 0,4%. Ταυτόχρονα, η αναταραχή από το Ορμούζ επιβάρυνε και ευρύτερα τις αγορές, ενισχύοντας το κλίμα επιφυλακής απέναντι στα ριψοκίνδυνα στοιχεία ενεργητικού.

Παρά τη σημερινή πτώση, η αγορά του χρυσού παραμένει σε φάση υψηλής μεταβλητότητας. Μόλις την Παρασκευή, το πολύτιμο μέταλλο είχε ενισχυθεί, καθώς δηλώσεις από την ιρανική πλευρά ότι το πέρασμα από τα Στενά του Ορμούζ παρέμενε ανοικτό είχαν μειώσει προσωρινά την ανησυχία για την ενέργεια και είχαν αποδυναμώσει το δολάριο.

Η εναλλαγή αυτή δείχνει πόσο στενά εξαρτάται πλέον ο χρυσός από δύο παράγοντες: την πορεία της γεωπολιτικής κρίσης και τις προσδοκίες για τα αμερικανικά επιτόκια. Όσο παραμένει αβέβαιο αν η ένταση θα αποκλιμακωθεί ή θα οδηγήσει σε νέο κύμα ανόδου του πετρελαίου, οι κινήσεις στο πολύτιμο μέταλλο αναμένεται να παραμείνουν νευρικές.

