ΔΥΠΑ: 1.000 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 14.220 ευρώ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη ΔΥΠΑ για 1.000 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 14.220€. Δείτε τους δικαιούχους και τις περιοχές που ωφελούνται.

20 Απρ. 2026 9:56
Pelop News

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται από σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η δράση προσφέρει ισχυρά κίνητρα σε επιχειρήσεις, με την επιδότηση ανά θέση εργασίας να αγγίζει ακόμα και τα 14.220 ευρώ, εστιάζοντας σε περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο τοπικό χαρακτήρα, καθώς επιδιώκει να θωρακίσει την αγορά εργασίας σε ζώνες ενεργειακής μετάβασης. Οι περιοχές που εντάσσονται στη δράση είναι:

  • Η Δυτική Μακεδονία.

  • Η Μεγαλόπολη και οι δήμοι Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

  • Μικρά νησιά (κάτω των 3.100 κατοίκων) στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και στην Κρήτη.

Προτεραιότητα δίνεται σε ανέργους που εργάζονταν προηγουμένως στους κλάδους της ενέργειας και των εξορύξεων, καθώς και σε άτομα που επλήγησαν άμεσα από την παύση των λιγνιτικών δραστηριοτήτων.

Το ύψος της επιδότησης

Τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου και την περιοχή:

  • Γενικό Πρόγραμμα: Κάλυψη έως και 70% του μισθού και των εισφορών, με το ποσό να φτάνει τα 829,50 ευρώ μηνιαίως (έως 9.954 ευρώ συνολικά).

  • Περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ): Η επιδότηση μπορεί να καλύψει το 100% του κόστους, φτάνοντας τα 1.185 ευρώ τον μήνα (έως 14.220 ευρώ συνολικά).

Χρηματοδότηση 

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 29,96 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ε.Ε. και εθνικούς πόρους. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων, γεγονός που καθιστά την άμεση υποβολή απαραίτητη για τους ενδιαφερόμενους εργοδότες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:56 ΔΥΠΑ: 1.000 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 14.220 ευρώ
9:55 Προμηθέας-Ηρακλής: Η νίκη θέλει και… διαφορά για να οδηγήσει στην 8η θέση
9:53 Ο Προμηθέας έχασε το χρυσό, κέρδισε το ρεκόρ
9:50 Μαρία Νιέβες: Πέθανε η μεγάλη κυρία του αργεντίνικου ταγκό
9:49 Περιφερειακά κανάλια: Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο
9:38 Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Τι εννοεί όταν λέει ότι είναι «άθεος χριστιανός ορθόδοξος»
9:36 Σοκ στο Υπουργείο Τουρισμού: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο
9:33 Αποτοξίνωση μετά το Πάσχα: Τι να φάτε και τι να αποφύγετε
9:28 Περού: Χιλιάδες στους δρόμους στη Λίμα με καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές
9:16 Πρωτομαγιά στην Αιγιάλεια: 4 τρόποι να ζήσεις την πιο ανοιξιάτικη απόδραση δίπλα σε βουνό και θάλασσα ΦΩΤΟ
9:11 Κικίλιας από Ρέθυμνο: «Προτεραιότητα η θωράκιση της Κρήτης έναντι των κυκλωμάτων λαθρεμπορίας»
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
8:54 Διεθνής αναγνώριση για τη Σύρο: Η «αρχόντισσα των Κυκλάδων»
8:46 Αγορά Ακινήτων: Οι ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της χώρας, στο +10,9% οι τιμές στην Πάτρα
8:33 Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την πολύνεκρη επίθεση στη Λουιζιάνα
8:26 Θεσσαλονίκη: Αλαλούμ στην Εθνική Οδό από αγελάδα που κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα
8:16 Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με αντίποινα μετά την κατάσχεση του πλοίου από τις ΗΠΑ
8:08 Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά προϊόντα λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τι θα πληρώνουμε ακριβότερα τις επόμενες ημέρες
7:59 Μυλωνάκης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό»
7:52 Φορολογικές Δηλώσεις 2026: Επτά στους δέκα έχουν μηδενικό φόρο ή επιστροφές «εξπρές»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
