Ανατιμήσεις φωτιά σε βασικά προϊόντα λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή: Τι θα πληρώνουμε ακριβότερα τις επόμενες ημέρες

Νέες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές στην Ελλάδα, καθώς η αύξηση του μεταφορικού κόστους εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή πιέζει την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις θα κυμανθούν έως και 11% σε ορισμένες κατηγορίες και θα εφαρμοστούν σταδιακά, ανάλογα με τα αποθέματα που διατηρούν οι εταιρείες.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται ανατιμήσεις έως 11% σε τυριά, έτοιμα γεύματα, σαπούνια και μαγιά ψυγείου. Έως 10% θα αυξηθούν οι τιμές σε κονσέρβες, ενώ τα αλλαντικά αναμένεται να ακριβύνουν κατά 9%. Στα σοκολατοειδή οι αυξήσεις φτάνουν το 8% και στο γάλα εβαπορέ το 2%. Ορισμένες από αυτές τις ανατιμήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί σε προϊόντα που βρίσκονται στα ράφια, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες.

Οι αυξήσεις προέρχονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των προμηθευτών σε κάθε κατηγορία. Θα περάσουν σταδιακά στην αγορά, καθώς εξαντλούνται τα υπάρχοντα αποθέματα στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ.

Οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή αποτυπώνονται ήδη στα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο ετήσιος πληθωρισμός τον Μάρτιο 2026 διαμορφώθηκε στο 3,9%, από 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο. Στην ομάδα των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών καταγράφηκε ετήσια αύξηση 4,5%.

Ειδικότερα, μέσα σε έναν χρόνο οι τιμές αυξήθηκαν κατά 20,3% στο μοσχάρι, 14,1% στο αρνί και το κατσίκι, 11,6% στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 11,3% στον καφέ, 9% στις σοκολάτες, 8,9% στα λαχανικά, 6,9% στα φρούτα, 4,7% στα γαλακτοκομικά και τα αβγά, καθώς και 4,5% στα πουλερικά. Στα ψάρια και θαλασσινά η άνοδος ήταν 2,8%, ενώ στα είδη ένδυσης και υπόδησης 2,1%. Στην κατηγορία στέγασης, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,6%.

Στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας οι ανατιμήσεις ήταν εντονότερες: το πετρέλαιο κίνησης σημείωσε ετήσια άνοδο 22,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης 24,6% και η βενζίνη 9,3%. Στις υπηρεσίες εστίασης (εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία) οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,6%, στα ασφάλιστρα υγείας κατά 7% και στα κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας κατά 3,9%.

Στο αντίθετο πρόσημο, καταγράφηκε σημαντική μείωση 22,5% στην τιμή του ελαιόλαδου και 8,4% στα ζυμαρικά.

Οι αναλυτές της αγοράς συνδέουν τις επικείμενες αυξήσεις κυρίως με την άνοδο του κόστους μεταφοράς, που επηρεάζει άμεσα την τιμή των εισαγόμενων πρώτων υλών και την εφοδιαστική αλυσίδα. Παρότι οι ανατιμήσεις δεν αφορούν το σύνολο των προϊόντων σε κάθε κατηγορία, η συνεχιζόμενη αστάθεια στις διεθνείς τιμές ενέργειας ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω πιέσεις στον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες.

