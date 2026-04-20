Τι αγοράζουν περισσότερο οι καταναλωτές: Άνοδος στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το 2026

Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων μπήκε στο 2026 με άνοδο πωλήσεων, καθώς η ζήτηση για τρόφιμα, ποτά και οικονομικότερες επιλογές παρέμεινε ισχυρή.

Τι αγοράζουν περισσότερο οι καταναλωτές: Άνοδος στις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το 2026
20 Απρ. 2026 10:14
Pelop News

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έκλεισε με θετικό πρόσημο για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν αύξηση 6,6% σε αξία την περίοδο από 29 Δεκεμβρίου 2025 έως 29 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της NielsenIQ. Η άνοδος δεν αποδίδεται μόνο στις τιμές, αλλά και στην πραγματική κατανάλωση, καθώς οι πωλήσεις σε όγκο αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν η κατηγορία Τρόφιμα και Ποτά, που αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό της συνολικής αξίας των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων και ενισχύθηκε κατά 7,4%. Ξεχώρισαν κυρίως τα μη αλκοολούχα ποτά και ροφήματα, τα γαλακτοκομικά και τα σνακ, κατηγορίες που συνέχισαν να δίνουν ρυθμό στην αγορά.

Θετική ήταν η εικόνα και στις υπόλοιπες βασικές υπερκατηγορίες. Η Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή σημείωσε άνοδο 3,8%, ενώ η Φροντίδα Σπιτιού κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 3,2%, στοιχείο που δείχνει ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στα τρόφιμα, αλλά αφορά ευρύτερα το καλάθι του καταναλωτή.

Σε επίπεδο δικτύου, τα hypermarkets κινήθηκαν ταχύτερα από τον μέσο όρο της αγοράς, με ανάπτυξη 11,6%, ενώ γεωγραφικά πιο ισχυρή δυναμική εμφάνισαν η Κρήτη με 9,6% και τα νησιά με 8,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η κατανάλωση ενισχύθηκε περισσότερο σε περιοχές με ισχυρή τοπική ή εποχική ζήτηση.

Ισχυρή ώθηση από το ηλεκτρονικό κανάλι

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις online πωλήσεις σούπερ μάρκετ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 21,6% σε αξία, υπεραποδίδοντας έναντι των φυσικών καταστημάτων. Το μερίδιο του ηλεκτρονικού καναλιού διαμορφώθηκε πλέον στο 3,4% της συνολικής αγοράς, με σημαντική συμβολή από κατηγορίες όπως τα προϊόντα καθαρισμού, τα βρεφικά είδη και τα μη αλκοολούχα ποτά.

Την ίδια ώρα, ενισχύθηκε και η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, των οποίων το μερίδιο ανήλθε στο 24,6% της συνολικής αξίας πωλήσεων. Η τάση αυτή συνδέεται με τη συνεχιζόμενη αναζήτηση πιο οικονομικών επιλογών από τα νοικοκυριά, αλλά και με τη στρατηγική των μεγάλων αλυσίδων να επενδύουν περισσότερο σε δικά τους προϊόντα.

Παράλληλα, η προωθητική ένταση στα επώνυμα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα υποχώρησε στο 40%, που περιγράφεται ως ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται και στην επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις εμπορικές προωθήσεις, μεταβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο οι προμηθευτές και οι αλυσίδες στήνουν τις προσφορές τους.

Το στίγμα της αγοράς

Η εικόνα του πρώτου τριμήνου δείχνει μια αγορά που παραμένει αναπτυσσόμενη, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει. Από τη μία πλευρά, η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ στηρίζεται ακόμη σε βασικές κατηγορίες καθημερινής ανάγκης. Από την άλλη, το ηλεκτρονικό κανάλι κερδίζει έδαφος και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενισχύουν σταθερά τη θέση τους, καθώς τα νοικοκυριά αναζητούν καλύτερη σχέση τιμής και αξίας.

