Αγορά Ακινήτων: Οι ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της χώρας, στο +10,9% οι τιμές στην Πάτρα

Η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα διατήρησε την ανοδική της πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις ζητούμενες τιμές πώλησης και ενοικίασης να καταγράφουν νέες αυξήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον δείκτη τιμών SPI του Spitogatos, που βασίζεται σε εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών από την πλατφόρμα, η Μέση Ζητούμενη Τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικίας σημείωσε ετήσια αύξηση 7,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ η ΜΖΤ ενοικίασης αυξήθηκε κατά 4,2%.

Διαβάστε επίσης: Με ακίνητα αξίας 17 δις. € οι Αχαιοί – Λιγότεροι ιδιοκτήτες, ακριβότερα σπίτια

Στα μεγάλα αστικά κέντρα η τάση ήταν ιδιαίτερα έντονη. Στην Αττική οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,5% και τα ενοίκια κατά 3,9%. Στη Θεσσαλονίκη η άνοδος ήταν ισχυρότερη, με 9,7% στις τιμές πώλησης και 6,6% στα ενοίκια. Στο υπόλοιπο της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αχαΐας, οι τιμές πώλησης κατοικιών σημείωσαν ετήσια αύξηση 10,9%.

Οι ακριβότερες και οικονομικότερες περιοχές της χώρας

Τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ 4.167 ευρώ/τ.μ. και 4.000 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και η Π.Ε. Χανίων.

Στον αντίπολο, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά είναι η Π.Ε. Καστοριάς με 538 ευρώ/τ.μ., ακολουθούμενη από τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς και Καρδίτσας.

Στα ενοίκια, τα Νότια Προάστια και οι Κυκλάδες καταλαμβάνουν και πάλι τις πρώτες θέσεις με 13,3 ευρώ/τ.μ. και 12,8 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν το Κέντρο της Αθήνας, τα Βόρεια Προάστια και ο δήμος Θεσσαλονίκης. Οι οικονομικότερες περιοχές για ενοικίαση είναι η Π.Ε. Γρεβενών με 3,9 ευρώ/τ.μ., ακολουθούμενη από το υπόλοιπο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας και Κιλκίς.

Πάτρα και Αχαΐα

Στην Αχαΐα, ο δείκτης SPI του Spitogatos δείχνει ότι οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών ακολούθησαν την ανοδική τάση του υπολοίπου της Ελλάδας, με ετήσια αύξηση 10,9%.

Η Πάτρα αναδεικνύεται ως μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη δυναμική εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων, ωθούμενη κυρίως από τη ζήτηση για κατοικίες κοντά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και σε παραθαλάσσιες ή ημιαστικές συνοικίες.

Ενδεικτικά, σε δημοφιλείς περιοχές όπως τα Υψηλά Αλώνια, οι ζητούμενες τιμές για ανακαινισμένα διαμερίσματα αγγίζουν τα 2.350 ευρώ/τ.μ. σύμφωνα με πρόσφατες αγγελίες του Απριλίου 2026. Στο Κέντρο της Πάτρας και σε περιοχές όπως η Αγία Σοφία ή η Ανθούπολη, οι τιμές κυμαίνονται σε επίπεδα που αντανακλούν τόσο την παλαιότερη δόμηση όσο και την αυξημένη ζήτηση για άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες και συγκοινωνίες.

Στον τομέα των ενοικιάσεων, η άνοδος ακολουθεί την πανελλαδική τάση του +4,2%, με τη ζήτηση να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή σε φοιτητικές συνοικίες της Πάτρας (όπως περιοχές γύρω από το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ) και στο Ρίο. Η παρουσία χιλιάδων φοιτητών κάθε ακαδημαϊκή χρονιά ενισχύει σταθερά τα ενοίκια σε μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες, ενώ παράλληλα παρατηρείται ενδιαφέρον και από οικογένειες που αναζητούν προσιτές λύσεις κοντά στην παραλία ή σε ησυχότερες γειτονιές.

Η αγορά στην Πάτρα χαρακτηρίζεται από μεικτή δυναμική: από τη μία πλευρά η αύξηση στις τιμές πώλησης αντανακλά επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα με δυνατότητα απόδοσης μέσω ενοικίασης σε φοιτητές ή μακροπρόθεσμους ενοικιαστές, ενώ από την άλλη η προσιτότητα παραμένει σχετικά καλύτερη σε σύγκριση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας αγοραστές που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις εκτός των δύο μεγαλουπόλεων.

Στην Αττική

Στην Αττική, η Βουλιαγμένη παραμένει στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών για πώληση με 7.333 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βούλα, το Ελληνικό, η Γλυφάδα και το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Οι οικονομικότερες περιοχές είναι ο Βαρνάβας με 1.511 ευρώ/τ.μ., η Αγία Βαρβάρα, τα Πατήσια, οι Αχαρνές και η Λεωφόρος Πατησίων-Αχαρνών.

Στα ενοίκια, η Βουλιαγμένη καταγράφει 20,6 ευρώ/τ.μ., με δεύτερο το Κολωνάκι-Λυκαβηττός και ακολούθως τη Βούλα, τη Φιλοθέη και το Παλαιό Ψυχικό. Οι οικονομικότερες περιοχές είναι ο Άγιος Στέφανος με 7,0 ευρώ/τ.μ., το Καματερό, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Πέραμα και οι Αχαρνές.

Περιοχές όπως ο Υμηττός, η Δροσιά, ο Ταύρος, η Δάφνη και η Αγία Βαρβάρα κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές πώλησης, ενώ στο ενοίκιο ξεχώρισαν ο Υμηττός, το Πέραμα, τα Μελίσσια, οι Αχαρνές και το Χαϊδάρι.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι ακριβότερες περιοχές για πώληση είναι η Καλαμαριά (3.142 ευρώ/τ.μ.), το Κέντρο (3.000 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.989 ευρώ/τ.μ.). Στα ενοίκια προηγείται το Κέντρο με 11,7 ευρώ/τ.μ., ακολουθούμενο από Βαρδάρη-Λαχανόκηπους και 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια.

Οι οικονομικότερες περιοχές για αγορά εντοπίζονται στα προάστια: Καλλιθέα (926 ευρώ/τ.μ.), Μυγδονία και Βασιλικά. Για ενοίκια ξεχωρίζουν το Ωραιόκαστρο (5,4 ευρώ/τ.μ.), η Μίκρα και τα Βασιλικά.

Η περιοχή Ξηροκρήνη-Παναγιά Φανερωμένη κατέγραψε άνοδο άνω του 25% στις τιμές πώλησης, ενώ δυναμική παρουσίασαν και η Σταυρούπολη, η Χαλάστρα, η Θέρμη και η Μενεμένη.

Στεγαστικά δάνεια

Η χρηματοδότηση παραμένει ενεργή. Σύμφωνα με στοιχεία της IMS-FC, ο δείκτης Loan-To-Value αυξήθηκε σε όλες τις βαθμίδες, ενώ τα ποσοστά πλήρους εκταμίευσης ήταν υψηλά (96,8% στα δάνεια 50-70 χιλ. ευρώ, 95,5% στα 70-100 χιλ. ευρώ). Από το 2023 έως τον Οκτώβριο 2025 χορηγήθηκαν 94.500 νέα στεγαστικά δάνεια, με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται σταδιακά (1,4 δισ. ευρώ το 2023, 1,8 δισ. το 2024 και 2,12 δισ. στο δεκάμηνο του 2025).

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά κατοικίας παραμένει δυναμική, με ζήτηση που στηρίζεται τόσο από ιδιώτες όσο και από επενδυτές, ενώ η πρόσβαση σε δανεισμό διευκολύνει την απόκτηση ακινήτου ακόμη και σε περιβάλλον υψηλότερων τιμών.

