Με ακίνητα αξίας 17 δις. € οι Αχαιοί – Λιγότεροι ιδιοκτήτες, ακριβότερα σπίτια

Μείωση στον αριθμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, αλλά σημαντική αύξηση στη συνολική αξία των ακινήτων καταγράφεται την τελευταία εξαετία στον Νομό Αχαΐας, σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο 2020-2025.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των ΑΦΜ που λαμβάνουν εκκαθαριστικά μειώθηκε από 200.237 το 2020 σε 194.426 το 2025. Αντίστοιχα, τα ΑΦΜ με χρεωστικά εκκαθαριστικά περιορίστηκαν από 172.078 το 2020 σε 167.391 το 2025, καταγράφοντας σταδιακή πτώση τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η συνολική αξία των ακινήτων στον νομό παρουσιάζει ανοδική πορεία. Από 14,6 δισ. ευρώ το 2020 αυξήθηκε σε περίπου 16,98 δισ. ευρώ το 2025, δηλαδή κατά σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Σε ό,τι αφορά τα ποσά που βεβαιώνονται μέσω του ΕΝΦΙΑ, το 2025 διαμορφώθηκαν στα 46,14 εκατ. ευρώ. Το υψηλότερο ποσό καταγράφηκε το 2021 με 56,35 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2022 και μετά παρατηρείται αισθητή μείωση της συνολικής βεβαίωσης του φόρου.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια μεταβαλλόμενη εικόνα στην αγορά ακινήτων της Αχαΐας, με αυξανόμενες αντικειμενικές αξίες, αλλά ταυτόχρονα με ελαφρώς χαμηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας.

Μείωση στον αριθμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, αλλά σημαντική αύξηση στην αξία των ακινήτων καταγράφεται την τελευταία εξαετία και σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία της περιόδου 2020-2025.

Ειδικότερα, το πλήθος των ΑΦΜ που λαμβάνουν εκκαθαριστικά μειώθηκε από 433.615 το 2020 σε 419.252 το 2025, ενώ αντίστοιχα τα ΑΦΜ με χρεωστικά εκκαθαριστικά περιορίστηκαν από 365.203 σε 355.052. Η τάση αυτή δείχνει μια σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού των φορολογουμένων που επιβαρύνονται με φόρο.

Την ίδια στιγμή όμως, η συνολική αξία των ακινήτων στην Περιφέρεια αυξήθηκε σημαντικά. Από 24,48 δισ. ευρώ το 2020, έφθασε στα 29,15 δισ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω των 4,6 δισ. ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Οσον αφορά το ποσό βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ, αυτό διαμορφώθηκε το 2025 στα 84,85 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 και το 2021 ξεπερνούσε τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2022 και μετά παρατηρείται αισθητή μείωση, με τα ποσά να κυμαίνονται σταθερά γύρω από τα 83-85 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια περίοδο μεταβολών στην αγορά ακινήτων της Δυτικής Ελλάδας, με αυξημένες αξίες, αλλά σχετικά χαμηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας.

