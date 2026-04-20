Φορολογικές Δηλώσεις 2026: Επτά στους δέκα έχουν μηδενικό φόρο ή επιστροφές «εξπρές»

Με ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, καθώς ήδη έχουν κατατεθεί 2,3 εκατομμύρια δηλώσεις σε σύνολο 6,9 εκατομμυρίων. Σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα της διαδικασίας έπαιξε η οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, οι οποίες αφορούσαν σχεδόν 1 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πλειονότητα των φορολογουμένων (ποσοστό 70%) δεν καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο. Συγκεκριμένα:

Το 38,4% των δηλώσεων είναι μηδενικές .

Το 40% των φορολογουμένων δικαιούται επιστροφή φόρου , με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 222 ευρώ .

Μόλις το 24% των εκκαθαριστικών είναι χρεωστικά, με τον μέσο φόρο να αγγίζει τα 1.000 ευρώ.

Επιστροφές «εξπρές» και συμψηφισμοί

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε πληρωμές ύψους 65,81 εκατ. ευρώ προς 319.592 δικαιούχους που δεν είχαν οφειλές. Για όσους φορολογούμενους υπάρχουν εκκρεμή χρέη, διενεργούνται αυτόματοι συμψηφισμοί, οι οποίοι μέχρι στιγμής αφορούν 126.976 άτομα και ποσά ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταχεία πίστωση των ποσών παραμένει η ορθή δήλωση του IBAN στην πύλη myAADE. Σημειώνεται πως οι επιστροφές φόρου που θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν οφειλές φόρου εισοδήματος.

Εκπτώσεις και δόσεις

Για τους υπόχρεους με χρεωστικό εκκαθαριστικό, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 8 μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως τις 31 Ιουλίου, προβλέπονται κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με τον χρόνο υποβολής:

4% έκπτωση για υποβολή έως 15 Μαΐου.

3% έκπτωση για υποβολή έως 15 Ιουνίου.

2% έκπτωση για υποβολή έως 15 Ιουλίου.

Η διαδικασία των τροποποιητικών δηλώσεων

Οι φορολογούμενοι που εντοπίζουν λάθη ή παραλείψεις, ειδικά στις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, έχουν το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Στις περιπτώσεις αυτές, η τροποποιητική επέχει θέση αρχικής δήλωσης. Αν προκύψει επιπλέον φόρος, η έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση υπολογίζεται διακριτά: το αρχικό ποσό διατηρεί την έκπτωση της πρώτης υποβολής, ενώ το συμπληρωματικό ποσό λαμβάνει την έκπτωση που αντιστοιχεί στην ημερομηνία της τροποποιητικής δήλωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



