Δείτε την ομάδα με την οποία συνταξίδευσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνταξίδεψε από και προς τη Ζάκυνθο πρόσφατα με την ομάδα Νεανίδων της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου. Η σχετική ανάρτηση της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, έχει ως εξής:

«Διπλή συνάντηση εν πλω στο ταξίδι στη Ζάκυνθο με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για τις Νεάνιδες της Glafkos Esperos Patras BC Academy.

Συγκεκριμένα τόσο στο ταξίδι προς το όμορφο νησί του Ιονίου για το παιχνίδι με την AGEZ 1980, όσο και στην επιστροφή η αποστολή της ομάδας συνταξίδεψε με τον κ. Πελετίδη.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Πατρέων ανταποκρίθηκε στο αίτημα των κοριτσιών μας, φωτογραφήθηκε μαζί τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Στην επιστροφή ενδιαφέρθηκε για το αποτέλεσμα του αγώνα και όταν ενημερώθηκε για τη νίκη μας (53-46), δεν έκρυψε την ικανοποίησή του».

