Δείτε την ομάδα με την οποία συνταξίδευσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ

Στη Ζάκυνθο μαζί με τις νεάνιδες της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Δείτε την ομάδα με την οποία συνταξίδευσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
22 Οκτ. 2025 17:32
Pelop News

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνταξίδεψε από και προς τη Ζάκυνθο πρόσφατα με την ομάδα Νεανίδων της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου. Η σχετική ανάρτηση της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, έχει ως εξής:

ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»

«Διπλή συνάντηση εν πλω στο ταξίδι στη Ζάκυνθο με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, για τις Νεάνιδες της Glafkos Esperos Patras BC Academy.
Συγκεκριμένα τόσο στο ταξίδι προς το όμορφο νησί του Ιονίου για το παιχνίδι με την AGEZ 1980, όσο και στην επιστροφή η αποστολή της ομάδας συνταξίδεψε με τον κ. Πελετίδη.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Πατρέων ανταποκρίθηκε στο αίτημα των κοριτσιών μας, φωτογραφήθηκε μαζί τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Στην επιστροφή ενδιαφέρθηκε για το αποτέλεσμα του αγώνα και όταν ενημερώθηκε για τη νίκη μας (53-46), δεν έκρυψε την ικανοποίησή του».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:15 Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι
19:09 ΕΚΑΒ: Δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις για λιποθύμια και μέθη από το Γκάζι που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη
19:00 Καταρρέει η τοπική οικονομία της Δυτικής Αχαΐας – Τι εξηγεί για τη δραματική κατάσταση ο δήμαρχος Γρηγόρης Αλεξόπουλος
18:55 Και όμως η UEFA δικαιώνει τον διαιτητή για αποφάσεις στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός!
18:44 Ουγκάντα: Μετωπική σύγκρουση λεωφορείων και τουλάχιστον 46 νεκροί!
18:37 Κορίτσι 16 χρονών βρέθηκε νεκρό έξω από μαγαζί στο Γκάζι μετά από κατανάλωση αλκοόλ!
18:27 Έντονα φαινόμενα: Σε Αχαΐα, Παξούς και Ζάκυνθο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ο καιρός αύριο (23/10/2025)
18:22 Πάτρα: Συγκίνηση της Ντόρας Μπακογιάννη στα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
18:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτός είναι ο 38χρονος «εγκέφαλος» από τα Γιαννιτσά που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις
18:05 Με 159 ψήφους η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
18:00 Πάτρα – Άνω Οβρυά: Προχωρούν έργα για να μην πλημμυρίζει η περιοχή – Τι εξήγησε η Τογιοπούλου
17:52 «Βολές» Άδωνι κατά Δένδια: «Δεν θα υπερασπιζόμουν δική μου τροπολογία μόνο αν ήμουν σε κώμα και είχα απώλεια συνείδησης»
17:44 «Από περιγραφές τον θεωρούσα σκουπίδι», αποκαλυπτικές μαρτυρίες για το φονικό στη Φοινικούντα
17:32 Δείτε την ομάδα με την οποία συνταξίδευσε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης ΦΩΤΟ
17:20 Νετανιάχου: Δεν πρόκειται να υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα
17:13 Τραγωδία, νεκρός 58χρονος που έκοβε δέντρο, το οποίο τον καταπλάκωσε!
17:08 Βελτιώνεται ο καιρός το σαββατοκύριακο – Που θα φτάσει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία έως τη Δευτέρα
17:00 Πάτρα: Καθημερινές ουρές χιλιομέτρων σε Παπανδρέου και Ακρωτηρίου – «Μαρτύριο» στην άσφαλτο ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
16:52 Η Ντόρα Μπακογιάννη «πρέσβειρα» της Πάτρας για την ένταξή της στον χάρτη της κρουαζιέρας
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ