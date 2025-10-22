ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»

Μετά απο συνεδρίαση του Δ.Σ. της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη ανακοινώνονται τα εξής:

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης συζητήθηκαν δύο θέματα.

Η αγωνιστική πορεία της ομάδας και το ζήτημα της συντήρησης του Σταδίου της Αγυιάς.

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η Διοίκηση ζήτησε απο τον Τεχνικό Διευθυντή Κώστα Κωνσταντινίδη μια πρώτη αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας της ομάδας.

Μετά την εισήγηση του κ. Κωνσταντινίδη η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στην Τεχνική Ηγεσία η οποία σε δύσκολες συνθήκες πορεύεται με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια στο φετινό Πρωτάθλημα.

Αναφορικά με το Στάδιο της Αγυιάς απο την Π.Γ.Ε. ανακοινώνεται ότι μετά τις πρωτοβουλίες που πήρε το Δ.Σ. και τις πρόσφατες συναντήσεις με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση που πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, επιλύεται άμεσα και οριστικά το θέμα της συντήρησης του Γηπέδου.

Σε αυτό συνέτειναν ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος και ο Διευθυντής του Γραφείου του Περιφερειάρχη Γιάννης Μάκκας!

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει για το θέμα αναλυτική ανακοίνωση.

