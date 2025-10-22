ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»

Πήρε θέση η διοίκηση της Παναχαϊκής για τα όσα ακούγονται αναφορικά με το θέμα προπονητή

22 Οκτ. 2025 16:23
Pelop News

Μετά απο συνεδρίαση του Δ.Σ. της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη ανακοινώνονται τα εξής:
Στο πλαίσιο της συνεδρίασης συζητήθηκαν δύο θέματα.
Η αγωνιστική πορεία της ομάδας και το ζήτημα της συντήρησης του Σταδίου της Αγυιάς.
Σε ότι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η Διοίκηση ζήτησε απο τον Τεχνικό Διευθυντή Κώστα Κωνσταντινίδη μια πρώτη αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας της ομάδας.
Μετά την εισήγηση του κ. Κωνσταντινίδη η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στην Τεχνική Ηγεσία η οποία σε δύσκολες συνθήκες πορεύεται με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια στο φετινό Πρωτάθλημα.
Αναφορικά με το Στάδιο της Αγυιάς απο την Π.Γ.Ε. ανακοινώνεται ότι μετά τις πρωτοβουλίες που πήρε το Δ.Σ. και τις πρόσφατες συναντήσεις με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση που πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή του Υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσωνα Φωτήλα, επιλύεται άμεσα και οριστικά το θέμα της συντήρησης του Γηπέδου.
Σε αυτό συνέτειναν ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης αλλά και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προσωπικά ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος και ο Διευθυντής του Γραφείου του Περιφερειάρχη Γιάννης Μάκκας!
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει για το θέμα αναλυτική ανακοίνωση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ανακοίνωση για τις 37 συλλήψεις μελών σπείρας που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
16:36 Γαλλία: Νέα κλοπή μετά το Λούβρο: Στόχος ληστών το Μουσείο Denis Diderot – Τι πήραν
16:28 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αμπελος, το Δίλημμα και η Λογική
16:23 ΠΓΕ: «Εκφράζουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην τεχνική ηγεσία»
16:20 Τρίκαλα – Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης: Ο 18χρονος έσφιγγε την πετσέτα για αρκετά λεπτά
16:12 Χάρις Αλεξίου για Διονύση Σαββόπουλο: Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου
16:04 Πάτρα: Δημοτική άρνηση για επιδότηση στα εισιτήρια φοιτητών – Ποιο το σκεπτικό και η αντίδραση Μπούρα
15:56 Τι είδους κοινωνία θέλουμε να είμαστε;
15:48 Κατρίνης: «Η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαμαρτυρία, η κυβέρνηση φοβάται»
15:40 Τσιάρας: Δημιουργείται Εθνική Επιτροπή για την ευλογιά των προβάτων – Θα τιμωρείται ο παράνομος εμβολιασμός
15:27 Δημήτρης Μανιάτης: «Πάντα με φόβιζε η δημοσιογραφία μεταμφιεσμένη σε λογοτεχνία»
15:24 Ο Κωστής Μαραβέγιας αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Κύριε Διονύση, σας αγαπώ πολύ»
15:16 Πειθαρχική δίωξη εις βάρος της ΑΕΚ για τον προπηλακισμό Λανουά
15:10 «Θα αναγεννηθούμε, μην αμφιβάλλετε»: Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην Πάτρα, όπως τον θυμόμαστε
15:08 Πάτρα – Καταγγελία στο pelop.gr για την οδό Μονής Βατοπεδίου: «Χειμώνα – καλοκαίρι, ζούμε με τις λάσπες και τη σκόνη»
15:00 Η Υπουργός Παιδείας στη Φοιτητική Εστία Μεσολογγίου: Εγκαίνια με καλές ειδήσεις
14:56 Black Friday: Πώς οι εκπτώσεις «παίζουν» με τον εγκέφαλό μας – Τα ψυχολογικά τρικ και οι παγίδες πίσω από τις προσφορές
14:49 Αναθεώρηση 800-900 εκατ. ευρώ στο «Ελλάδα 2.0» – Παπαθανάσης: «Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»
14:47 Πιερρακάκης: «Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του κράτους και της οικονομίας»
14:44 Ωρωπός: Μητέρα έτρεξε στο αστυνομικό τμήμα με το αναίσθητο παιδί της – Συγκλονιστική διάσωση από την ΕΛΑΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ