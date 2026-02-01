Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας – Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα επιδείνωσης, επτά περιοχές σε red code

Με βροχόπτωση από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Αττική εντάσσεται στο σκηνικό των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και τη Δευτέρα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Δελτίο Πρόγνωσης της ΕΜΥ.

Στο πρώτο μέτωπο της κακοκαιρίας βρίσκονται ήδη η Πελοπόννησος και η Αρκαδία, ενώ προβλέπεται πρόσκαιρη ύφεση πριν την εκδήλωση δεύτερου κύματος από αργά το απόγευμα, το οποίο θα συνοδευτεί από ισχυρότατες ριπές ανέμων.

Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική

Για την Αττική προβλέπονται δύο διακριτές φάσεις κακοκαιρίας: από τις 06:00 έως τις 10:00 το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα έως το βράδυ, με έντονες βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με στοιχεία του Meteo, ρυθμοί βροχόπτωσης άνω των 3,6 χιλιοστών ανά ώρα καταγράφονται ήδη σε Αγία Παρασκευή, Μαρούσι και Μαλακάσα, ενώ τα 20 χιλιοστά έχουν ξεπεραστεί σε Βίλια και Ωρωπό.

Επτά περιοχές στο «κόκκινο»

Σε καθεστώς κόκκινης προειδοποίησης (red code) βρίσκονται η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πιερία, η Ημαθία, η Χαλκιδική και το Βόρειο Αιγαίο. Σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους έντασης 8 έως 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του Ιονίου, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Εύβοιας.

Ισχυρή βροχόπτωση κατηγορίας 4

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, η οποία αρχικά θα επηρεάσει τα δυτικά και στη συνέχεια το σύνολο της χώρας, είναι οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών και τοπικά σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών – κυρίως στον Έβρο – από το απόγευμα της Κυριακής, οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη και η μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση επεισοδίων βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το φαινόμενο κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Αναλυτικά οι χρονικές ζώνες των φαινομένων

Στην Πελοπόννησο τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν από τις πρώτες ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση. Στη Θεσσαλία και στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση. Στο Ανατολικό Αιγαίο η επιδείνωση αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του Ιονίου – κυρίως Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο – από τις πρώτες ώρες της Κυριακής έως αργά το απόγευμα, για την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια) από τις πρωινές ώρες, για την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το μεσημέρι, για τις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας έως το απόγευμα, καθώς και για την ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες.

«Βροχή» από μηνύματα 112

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν, μέσω μηνυμάτων 112, οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Θεσσαλίας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κρήτης, έπειτα από επείγουσα ειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας, με συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Λόγω της κατάστασης, συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων έχει ήδη ενημερώσει Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίοι καλούνται να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών ή κατολισθήσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 02/02, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Θράκη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται τη Δευτέρα 02/02.

