Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό

Λίγο μετά το teaser, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό το απόγευμα της Πέμπτης (12/03).

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας με ένα βίντεο στο οποίο ο Μαροκινός επιθετικός εμφανίζεται μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο μουσείο του συλλόγου, όπου οι δύο άνδρες δίνουν τα χέρια.

Ο Μαροκινός φορ έχει πετύχει μεγάλες επιτυχίες υπό τις οδηγίες του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατακτώντας το νταμπλ την περασμένη σεζόν, αλλά και το Conference League 2024. Μάλιστα, ήταν ο άνθρωπος που χάρισε το τρόπαιο στους «ερυθρόλευκους» με το ιστορικό γκολ στον τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα.

Συνολικά, σε δυόμισι σεζόν στο Φάληρο, ο Ελ Καμπί έχει σημειώσει 78 γκολ σε 126 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η διοίκηση των Πειραιωτών είχε ανοίξει τον δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μάνατζερ και δικηγόρο, από το καλοκαίρι και συγκεκριμένα μετά από την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων».

Το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο συμβόλαιο του Μαροκινού αφορά κασέ 10 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Ελ Κααμπί να είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των Πειραιωτών.

Ο Ελ Κααμπί θα λαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με αρκετά εφικτά ατομικά αλλά και ομαδικά μπόνους.

Το συμβόλαιο είναι για 2+1 χρόνια, με τον τρίτο χρόνο να ενεργοποιείται αυτομάτως εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών τη σεζόν 2027-2028.

