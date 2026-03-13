Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό

Το συμβόλαιο είναι για 2+1 χρόνια, με τον τρίτο χρόνο να ενεργοποιείται αυτομάτως εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών τη σεζόν 2027-2028.

Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13 Μαρ. 2026 13:06
Pelop News

Λίγο μετά το teaser, ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό το απόγευμα της Πέμπτης (12/03).

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας με ένα βίντεο στο οποίο ο Μαροκινός επιθετικός εμφανίζεται μαζί με τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο μουσείο του συλλόγου, όπου οι δύο άνδρες δίνουν τα χέρια.

Ο Μαροκινός φορ έχει πετύχει μεγάλες επιτυχίες υπό τις οδηγίες του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατακτώντας το νταμπλ την περασμένη σεζόν, αλλά και το Conference League 2024. Μάλιστα, ήταν ο άνθρωπος που χάρισε το τρόπαιο στους «ερυθρόλευκους» με το ιστορικό γκολ στον τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα.

Συνολικά, σε δυόμισι σεζόν στο Φάληρο, ο Ελ Καμπί έχει σημειώσει 78 γκολ σε 126 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η διοίκηση των Πειραιωτών είχε ανοίξει τον δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μάνατζερ και δικηγόρο, από το καλοκαίρι και συγκεκριμένα μετά από την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων».

Το νέο συμβόλαιο του Ελ Κααμπί

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο συμβόλαιο του Μαροκινού αφορά κασέ 10 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον Ελ Κααμπί να είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των Πειραιωτών.

Ο Ελ Κααμπί θα λαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με αρκετά εφικτά ατομικά αλλά και ομαδικά μπόνους.

Το συμβόλαιο είναι για 2+1 χρόνια, με τον τρίτο χρόνο να ενεργοποιείται αυτομάτως εφόσον συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών τη σεζόν 2027-2028.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:34 Πάτρα: Μια βραδιά παιδείας και ποίησης για τα 190 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τον Οδυσσέα Ελύτη ΦΩΤΟ
14:15 Αντίδραση Σκιαδαρέση για τον Οδοντωτό – Ζητά έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο
14:00 ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Πάνω από 200 υποψηφιότητες για το συνέδριο και κάλπες σε όλο τον νομό την Κυριακή
13:57 Φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αιγιαλείας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
13:51 Ο Τραμπ ψάχνει «νίκη» στο Ιράν, αλλά σκληραίνει τη γραμμή – Οι εσωτερικές πιέσεις στον Λευκό Οίκο και ο φόβος για νέο σοκ στην ενέργεια
13:45 Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο
13:39 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
13:32 Ρήγμα στο ΠΑΣΟΚ πριν από το συνέδριο – Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου πυροδοτεί νέο κύκλο εσωτερικής σύγκρουσης
13:29 Δήμος Αιγιάλειας: Διευκρινίσεις για παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
13:29 Γ’ Εθνική: Αναλυτικά το πρόγραμμα σε play offs και play outs
13:19 ΝΕΟΤΕΡΑ Θρήνος στον Πύργο: Νεκρός ο 18χρονος μαθητής μετά την πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου ΒΙΝΤΕΟ
13:14 Χίος: Πάσχα με άρωμα μαστίχας
13:06 Πένθος στον Ερύμανθο για τον Γιώργο Αβραμόπουλο – Το «αντίο» του Θόδωρου Μπαρή στον πρόεδρο της Αγίας Βαρβάρας
13:06 Δείτε το μυθικό συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ελ Καάμπι με τον Ολυμπιακό
13:02 Κλειστό για το κοινό το Φρούριο Ρίου σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
13:00 Αναβολή στην κάλπη της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Τι λένε στην «Π» η Πέννυ Κουσουλού και ο Φίλιππος Παπαγεωργίου
12:59 Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»
12:58 Επιμελητήριο Αχαΐας για τον Οδοντωτό: «Η διακοπή δρομολογίων πλήττει τον τόπο και την τοπική οικονομία»
12:57 Μέση Ανατολή: 4 Αμερικανοί νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους
12:55 Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ