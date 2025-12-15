Τσιάρας για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»

Κάλεσμα σε ουσιαστικό διάλογο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Μήνυμα διαλόγου προς τον αγροτικό κόσμο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «με απόλυτη σοβαρότητα» τα προβλήματα που βιώνουν σήμερα οι αγρότες, αναγνωρίζοντας πως ορισμένα από τα αιτήματά τους είναι δίκαια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αυξημένο καλλιεργητικό κόστος.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι τα αιτήματα των παραγωγών αποτυπώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα στον πρωτογενή τομέα, η οποία διαμορφώνεται από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όπως σημείωσε, υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης να αναζητηθεί «ο αναγκαίος κοινός τόπος συνεννόησης».

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι αγρότες της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα αιτήματα εξετάζονται με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει προηγηθεί επεξεργασία των αιτημάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και ότι υπάρχουν περιθώρια για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν:

τη μείωση του κόστους παραγωγής , με ρυθμίσεις που περιορίζουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των αγροτών,

την ενέργεια , με στόχο τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα,

τα καύσιμα , και ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία,

τον ΕΛΓΑ , με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας,

την ενίσχυση κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Όπως διευκρίνισε, οι νέες ενισχύσεις μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης, τα οποία, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα σε ουσιαστικό διάλογο προς τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συνεννόηση, «με σεβασμό στις ανάγκες τους αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας», μπορεί να υπάρξει πρόοδος.

Οι δηλώσεις του υπουργού μεταδόθηκαν ζωντανά, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες γύρω από τα αγροτικά αιτήματα.

Δείτε τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα

