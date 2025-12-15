Τσιάρας για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»

Δείτε τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα

Τσιάρας για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»
15 Δεκ. 2025 15:45
Pelop News

Κάλεσμα σε ουσιαστικό διάλογο από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Μήνυμα διαλόγου προς τον αγροτικό κόσμο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει «με απόλυτη σοβαρότητα» τα προβλήματα που βιώνουν σήμερα οι αγρότες, αναγνωρίζοντας πως ορισμένα από τα αιτήματά τους είναι δίκαια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αυξημένο καλλιεργητικό κόστος.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι τα αιτήματα των παραγωγών αποτυπώνουν μια δύσκολη πραγματικότητα στον πρωτογενή τομέα, η οποία διαμορφώνεται από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Όπως σημείωσε, υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυβέρνησης να αναζητηθεί «ο αναγκαίος κοινός τόπος συνεννόησης».

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι αγρότες της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα αιτήματα εξετάζονται με γνώμονα τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι έχει προηγηθεί επεξεργασία των αιτημάτων σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και ότι υπάρχουν περιθώρια για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν:

  • τη μείωση του κόστους παραγωγής, με ρυθμίσεις που περιορίζουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των αγροτών,

  • την ενέργεια, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα,

  • τα καύσιμα, και ειδικότερα το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία,

  • τον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας,

  • την ενίσχυση κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Όπως διευκρίνισε, οι νέες ενισχύσεις μπορούν να προκύψουν από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης, τα οποία, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα σε ουσιαστικό διάλογο προς τους αγρότες και τους εκπροσώπους τους, τονίζοντας ότι μόνο μέσα από συνεννόηση, «με σεβασμό στις ανάγκες τους αλλά και με επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας», μπορεί να υπάρξει πρόοδος.

Οι δηλώσεις του υπουργού μεταδόθηκαν ζωντανά, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες γύρω από τα αγροτικά αιτήματα.

Δείτε τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:14 Από τη Ράχη Αχαΐας ο ιδιοκτήτης του σκάφους με την κοκαΐνη – Πως συνελήφθη
17:07 Δήμος Πατρέων: Στηρίζουμε τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών για τη ζωή και την επιβίωσή τους
17:03 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο τενόρος Νίκος Παπακώστας – Θλίψη στον μουσικό κόσμο
16:56 Φοινικούντα: Τετράωρη απολογία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Είμαι αθώος»
16:46 Αγγελική Σιακκή: Με τα «παράσημά» της στην Αθήνα – Αναλαμβάνει προϊστάμενη Κτηματολογικού Γραφείου της Αθήνας
16:42 Με επιτυχία ο αγώνας σε ανώμαλο δρόμο στο Ελος της Αγυιάς
16:38 Κλειστός ο Δήμος Καλαβρύτων την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16:25 Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
16:22 Αζερμπαϊτζάν: Αμνηστία σε περίπου 20.000 κρατούμενους σχεδιάζει ο πρόεδρος Αλίεφ
16:04 Ουκρανία – Δημοσκόπηση: Το 75% των Ουκρανών απορρίπτουν πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
15:55 Δένδιας: Εκπτωτικό καλάθι για οικογένειες στρατιωτικών
15:48 «Τρένο» οι γυναίκες της Παναχαϊκής, νίκησαν και στη Κυπαρισσία
15:45 Τσιάρας για αγρότες: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα, υπάρχουν περιθώρια για παρεμβάσεις»
15:36 Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων: Δύο ώρες κράτησε η συνάντηση Ζελένσκι με τους Γουίτκοφ – Κούσνερ στο Βερολίνο
15:30 “FAMILY SECRETS” για 2η φορά στην Πάτρα, στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+
15:25 Χαλικιδική: Άλλοι 26 αστυνομικοί και 54 ιδιώτες στη δικογραφία για «φακελάκια» για σβήσιμο κλήσεων
15:16 Σύσσωμη η ΔΕΕΠ Αχαΐας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜ.Τ.Ο της ΝΔ
15:08 Πάτρα: Έκκληση του Δήμου προς τους παρόχους να μην κάνουν εργασίες τις ημέρες των γιορτών
15:00 Πάτρα: «Εφυγε» ένας οραματιστής – Αύριο η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα
15:00 Επίθεση μέρα-μεσημέρι στο παζάρι της Κομοτηνής: Γυναίκα τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ