Δέκα χρόνια υπεξαίρεσης στο Νοσοκομείο Χανίων: Καταδίκη 75χρονου δικηγόρου για 142.000 ευρώ

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τον 75χρονο δικηγόρο του νοσοκομείου Χανίων, ο οποίος επί περισσότερα από δέκα χρόνια υπεξαιρούσε τα ενοίκια ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος της μονάδας, εισπράττοντας συνολικά 142.000 ευρώ χωρίς να τα αποδίδει ποτέ στο ίδρυμα.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2010 έως και 2020, με τον κατηγορούμενο να ομολογεί ενώπιον του δικαστηρίου ότι εισέπραττε τα χρήματα, ισχυριζόμενος πως βρισκόταν σε οικονομική ανάγκη. Παράλληλα δήλωσε ότι προτίθεται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού, ωστόσο μέχρι σήμερα έχει καταβάλει μόλις 20.000 ευρώ.

«Τα χρήματα κατέληγαν στον προσωπικό του λογαριασμό»

Κατά την κατάθεσή του, ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας ανέφερε πως μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα μισθώματα κατευθύνονταν απευθείας σε προσωπικό λογαριασμό του δικηγόρου.

«Αφού το ανακαλύψαμε, μας είπε ότι θα μας πληρώσει, όμως αυτό δεν έγινε. Μόλις τον Ιούνιο του 2025, πιεζόμενος από το δικαστήριο, κατέβαλε 20.000 ευρώ», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 75χρονος συνέχισε να εισπράττει τα ενοίκια ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του, χρησιμοποιώντας –όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο– τα χρήματα και για την ανέγερση κατοικίας.

Η μισθώτρια πλήρωνε κανονικά – Πίστευε ότι τα χρήματα πήγαιναν στο νοσοκομείο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατάθεση της μισθώτριας του ακινήτου, η οποία ανέφερε ότι από το 2010 κατέβαλλε ανελλιπώς το μίσθωμα των 1.200 ευρώ τον μήνα απευθείας στον δικηγόρο.

«Της παρουσιαζόταν ως εντολοδόχος του νοσοκομείου και θεωρούσε ότι τα χρήματα αποδίδονταν κανονικά στο ίδρυμα», επισημάνθηκε στο δικαστήριο.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά τον θάνατο της ιδιοκτήτριας του ακινήτου, γεγονός που οδήγησε σε επανέλεγχο των οικονομικών στοιχείων.

Όπως κατέθεσε η Σοφία Ελευθεριάδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: «Το 2018 άρχισα να ψάχνω την υπόθεση, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων που στεγάζουν δομές ψυχικής υγείας ήθελαν τα ακίνητά τους. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι υπήρχε τέτοια κακή διαχείριση».

