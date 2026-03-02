Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της κρίσης στην Μεση Ανατολή

Προορισμοί όπως Τελ Αβίβ, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Βηρυτός και Τζέντα επηρεάζονται από τις εξελίξεις μετά τα πλήγματα στο Ιράν

Ελευθέριος Βενιζέλος
02 Μαρ. 2026 8:46
Pelop News

Σε κατάσταση χάους βρίσκεται το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του κλειστού εναέριου χώρου σε πολλές χώρες της περιοχής, όπως Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τμήματα της Συρίας.

Διαβάστε επίσης: Από Ντουμπάι… με αυτοκίνητο: Οδηγός διαφυγής με χερσαίες διαδρομές προς Ιορδανία και Αίγυπτο

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου δέκα ακυρώσεις πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις). Οι ακυρωμένες πτήσεις αφορούν κυρίως δρομολόγια προς/από Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Τζέντα.

Οι αεροπορικές εταιρείες καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω ακυρώσεις ή αλλαγές.

Οι ακυρώσεις οφείλονται στα στα τελευταία πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και στα αντίποινα, που οδήγησαν σε μαζικό κλείσιμο εναέριων χώρων και αεροδρομίων στην περιοχή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean, οι ακυρώσεις σε δρομολόγια προς Μέση Ανατολή (Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βηρυτός, Βαγδάτη, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ριάντ, Τζέντα) επεκτείνονται μέχρι τις 3-4 Μαρτίου 2026, ενώ εξετάζεται περαιτέρω παράταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:45 Συνάντηση Τσώκου με Χατζηδάκη για έργα υποδομής στην Αχαΐα
10:37 Μεξικό: Ο θάνατος του Ελ Μέντσο και ο διάδοχος του
10:35 Κλειστά Δευτέρα και Τρίτα τα Χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
10:30 Καμία εμπλοκή με το νέο Αστυνομικό Μέγαρο
10:26 Επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν με Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε συλλογικά στο πλευρό της Κύπρου
10:25 Η Εθνική ομάδα δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο, θέλει τη νίκη
10:23 Θεσσαλονίκη: 30χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αγνόησε σήμα, συγκρούστηκε με ΙΧ και κατέληξε σε τοίχο
10:20 Σαουδική Αραβία: Εκτός λειτουργίας ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στον κόσμο
10:15 Οι Ελληνικές δυνάμεις στη «καρδιά» της κρίσης στη Μέση Ανατολή
10:15 Συντριβή «αρκετών» αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών λέει το Κουβέιτ
10:12 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Η Πελοπόννησος στο προσκήνιο — και εσύ μέρος της εικόνας
10:00 ΑΠΣ Πάτραι: Παρέμβαση Γιώργου Παπαχριστόπουλου για τη διαιτησία στα play off – «Ζητάμε σεβασμό και ίση μεταχείριση»
9:58 Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη εκτάκτως με πρεσβείες στη Μέση Ανατολη
9:50 Πάτρα: Τα Αρσάκεια Σχολεία στην 9η Έκθεση PATRAS IQ ΦΩΤΟ
9:49 Ρόδος: Εντοπίστηκαν 58 μετανάστες, συνελήφθησαν δύο Τούρκοι διακινητές
9:42 Πάτρα: «Ο Μεγαλύτερος Θησαυρός του Κόσμου» την Κυριακή 8/03
9:34 Αντιπολεμικό συλλαλήτηριο το απόγευμα στην Πάτρα
9:28 Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας
9:20 Μπαχρέιν: Νεκρός και τραυματίες σε πλοίο, αναχαίτιση πυραύλου του Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ