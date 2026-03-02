Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της κρίσης στην Μεση Ανατολή

Σε κατάσταση χάους βρίσκεται το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του κλειστού εναέριου χώρου σε πολλές χώρες της περιοχής, όπως Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τμήματα της Συρίας.

Διαβάστε επίσης: Από Ντουμπάι… με αυτοκίνητο: Οδηγός διαφυγής με χερσαίες διαδρομές προς Ιορδανία και Αίγυπτο

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί περίπου δέκα ακυρώσεις πτήσεων (αφίξεις και αναχωρήσεις). Οι ακυρωμένες πτήσεις αφορούν κυρίως δρομολόγια προς/από Μπαχρέιν, Άμπου Ντάμπι, Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Τζέντα.

Οι αεροπορικές εταιρείες καλούν τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας μαζί τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω ακυρώσεις ή αλλαγές.

Οι ακυρώσεις οφείλονται στα στα τελευταία πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και στα αντίποινα, που οδήγησαν σε μαζικό κλείσιμο εναέριων χώρων και αεροδρομίων στην περιοχή. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από αεροπορικές εταιρείες όπως η Aegean, οι ακυρώσεις σε δρομολόγια προς Μέση Ανατολή (Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βηρυτός, Βαγδάτη, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Ριάντ, Τζέντα) επεκτείνονται μέχρι τις 3-4 Μαρτίου 2026, ενώ εξετάζεται περαιτέρω παράταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



