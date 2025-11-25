Δεκάδες φυσίγγια και κάλυκες σε σπίτι στην Πάτρα, μια σύλληψη

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος συνελήφθη, άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 24/11/22025 στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50 φυσίγγια και 40 κάλυκες, τα οποία κατείχε στερούμενος σχετικής άδειας.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων

