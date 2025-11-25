Δεκάδες φυσίγγια και κάλυκες σε σπίτι στην Πάτρα, μια σύλληψη
Πατρινός είχε στο σπίτι του φυσίγγια και κάλυκες.
Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος συνελήφθη, άνδρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 24/11/22025 στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50 φυσίγγια και 40 κάλυκες, τα οποία κατείχε στερούμενος σχετικής άδειας.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News