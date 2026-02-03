Δεκαήμερο αστάθειας με καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις ανέμους – Κρίσιμη η Πέμπτη

Σε παρατεταμένη περίοδο κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα, με αλλεπάλληλα κύματα βροχών, καταιγίδων και αφρικανικής σκόνης. Η Πέμπτη ξεχωρίζει ως η πιο δύσκολη ημέρα, ενώ απαιτείται αυξημένη προσοχή σε μετακινήσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου.

03 Φεβ. 2026 13:07
Pelop News

Παρατεταμένη αστάθεια του καιρού για τις επόμενες δέκα ημέρες «βλέπει» ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, προειδοποιώντας για διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά θα φέρουν κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, ενώ η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα αυξήσει την πιθανότητα λασποβροχών. Τα φαινόμενα θα έχουν κυρίως κυματικό χαρακτήρα, με εναλλαγές έντασης μέσα στο δεκαήμερο.

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από το βράδυ της Τετάρτης, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοανατολικοί, φτάνοντας στα πελάγη τα 8 με 9 μποφόρ, δημιουργώντας προβλήματα τόσο στις θαλάσσιες συγκοινωνίες όσο και στις μετακινήσεις.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, σε μεγάλα υψόμετρα άνω των 1.500–1.700 μέτρων, ενώ από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν και θα αποκτήσουν πιο τοπικό χαρακτήρα. Το Σάββατο αναμένεται σταδιακή ύφεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται πρόσκαιρη αστάθεια.

Παρά την κακοκαιρία, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Σε αρκετές περιοχές θα κυμανθούν μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου, ενώ τοπικά, κυρίως στη νότια χώρα και τη βόρεια Κρήτη, ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τους 22 βαθμούς.

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή κυρίως στο διάστημα από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, όπου αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρικών φαινομένων, μεταφοράς φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και προβλημάτων από τους ισχυρούς ανέμους. Συνιστάται αποφυγή μετακινήσεων κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων, προσοχή κοντά σε ρέματα και μικρούς ποταμούς, καθώς και αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για τυπικές κακοκαιρίες για την εποχή, όχι πρωτοφανείς, με τοπικά όμως διαστήματα αυξημένου κινδύνου. Νεότερα στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού την επόμενη εβδομάδα αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

