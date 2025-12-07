Δελφοί: Η αύρα των θερών, τι να δείτε

Δελφοί: Η αύρα των θερών, τι να δείτε
07 Δεκ. 2025 16:10
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι οι Δελφοί τους οποίους μπορεί να επισκεφτείς σε λιγότερο από 2 ώρες από την Πάτρα. Πρόκειται για έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, με μνημεία πολιτιστικής και πνευματικής αξίας που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο.

Για πολλούς αιώνες οι Δελφοί υπήρξαν πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο, αλλά και σύμβολο ενότητας του αρχαίου ελληνισμού. Με τον θεσμό των Αμφικτυονιών προώθησαν την ιδέα της φιλίας και της ειρηνικής συνύπαρξης, αξίες που αποτέλεσαν τον πυρήνα της Δελφικής Ιδέας.

Σύμφωνα με την παράδοση, στην περιοχή των Δελφών υπήρχε αρχικά ένα ιερό αφιερωμένο στη θεά Γη, με φύλακα τον δράκο Πύθωνα. Ο Απόλλωνας, θεός του φωτός, μεταμορφώθηκε σε δελφίνι και έφθασε μαζί με Κρήτες ναυτικούς στην Κίρρα, το επίνειο των Δελφών.

Η απέραντη πεδιάδα με τις ελιές, αφιερωμένη στον Απόλλωνα, και τη θάλασσα να λάμπει στο βάθος αποτελεί μια από τις αρχαιότερες και πιο επιβλητικές ομορφιές της Ελλάδας. Το φυσικό τοπίο από την Αράχωβα έως την Κίρρα, που ενώνεται με τον μεγάλο ελαιώνα της Αμφισσας και έχει στο επίκεντρο τα ιερά του Απόλλωνα και της Αθηνάς, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Αν επισκεφθείτε τους Δελφούς για σαββατοκύριακο, αξίζει να αφιερώσετε τη δεύτερη μέρα σας στο εξαιρετικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα σημαντικότερα της Ελλάδας. Τον υπόλοιπο χρόνο σας, μαζί με τα παιδιά, μπορείτε να τον αξιοποιήσετε για μια βόλτα στον οικισμό των Δελφών και τα αξιοθέατά του ή για περίπατο στα γύρω μονοπάτια.

Για όσους δεν θέλουν μόνο επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, σε απόσταση 10-15 λεπτών βρίσκεται η κοσμοπολιτική Αράχωβα η οποία καλύπτει όλα τα γούστα, είτε για οικογένειες με παιδιά, είτε για ζευγάρια που θέλουν να ξεφαντώσουν ή ακόμα και να κάνουν σκι, καθώς κοντά είναι το Χιονοδρομικό κέντρου του Παρνασσού.

Τόσο στους Δελφούς, όσο και στην Αράχοβα, οι επισκέπτες μπορούν να βρουν πολλές επιλογές για φαγητό ή διαμονή, με τιμές που καλύπτουν όλα τα βαλάντια.

 

