«Δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, σας κοροϊδεύει όλους» λέει για τον Τσιτσιπά κάτοικος του Μονακό

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα και προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του Έλληνα τενίστα. Το δίπλωμα του πατέρα του, Απόστολου, είναι γαλλικό

11 Δεκ. 2025 10:51
Pelop News

Ο πρωταθλητής του τένις Στέφανος Τσιτσιπάς έχει κληθεί μέχρι αύριο Παρασκευή (12-12-2025) να παραδώσει στην αστυνομία το δίπλωμα οδήγησης που διαθέτει, μετά την κλήση που έλαβε για υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται καθώς ορισμένοι τις τελευταίες μέρες υποστηρίζουν πως ο τενίστας δεν έχει δίπλωμα. Ούτε ελληνικό ούτε από κάποια άλλη χώρα. Αυτό βέβαια μένει να φανεί.

Όπως αποκάλυψε το NewsIt.gr, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα και προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποια χώρα έχει εκδοθεί το δίπλωμα οδήγησης του Έλληνα τενίστα. Το δίπλωμα του πατέρα του, Απόστολου, είναι γαλλικό.

Ο Τάσος Τεργιάκης είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Μίλησα με ένα άνθρωπο που ξέρει τον Στέφανο Τσιτσιπά από το Μονακό και μου λέει “σας κοροϊδεύει όλους”. Και του λέω τι εννοείς; Και μου απαντάει ότι “όχι μόνο δεν έχει ελληνικό δίπλωμα, όχι μόνο δεν έχει ξένο δίπλωμα, δεν έχει καθόλου δίπλωμα. Μην περιμένετε να το πάει αύριο στην Τροχαία να αφήσει δίπλωμα”».

Ο Έλληνας κάτοικος του Μονακό ανέφερε για τον Στέφανο Τσιτσιπά: «Στο Μόνακο για να αποκτήσεις δίπλωμα δίνεις εξετάσεις που είναι πιο δύσκολες από αυτές στην Ελλάδα, ειδικά οι γραπτές, ή καταθέτεις το δίπλωμά που έχεις βγάλει στη χώρα σου και σου δίνουν το Μονεγάσκικο που είναι ακριβώς στην λογική της ΕΕ.

Το διεθνές δίπλωμα πατάει πάντα πάνω στο κανονικό ως συνοδευτικό και είναι απαραίτητο, είναι κάτι σαν την βίζα δηλαδή. Ο Στέφανος όπως γνωρίζουν καλά οι δικοί του άνθρωποι, δεν έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει δίπλωμα στο Μόνακο και αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για χρόνια, αν και αγόραζε συνέχεια πανάκριβα αυτοκίνητα. Λένε ότι έχει ένα βρετανικό έγγραφο οδήγησης αγνώστου προέλευσης.

Όμως, η προσωρινή άδεια Ηνωμένου Βασιλείου, είναι έγκυρη μόνο για χρήση εντός των συνόρων. Ίσως γι’ αυτό δεν το καταθέτει στην ελληνική αστυνομία. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραδίδει το δίπλωμα γιατί πολύ απλά δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, εξάλλου λείπει σχεδόν πάντα από εδώ. Είναι ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλοι εδώ στο Μονακό. Τον έχουν ξανασταματήσει σε έλεγχο αλλά τον αναγνωρίζουν και τον αφήνουν να φύγει. Τώρα όμως έμπλεξε γιατί η κλήση που πήρε είναι από κάμερα παρακολούθησης της κυκλοφορίας» είπε καταληκτικά ο Έλληνας κάτοικος του Μονακό.

Πριν από δύο χρόνια και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2023, ο Στέφανος Τσίτσιπας δήλωνε ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει να βγάλει δίπλωμα οδήγησης.

