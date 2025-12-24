«Δεν έχουμε κανένα σημάδι», η αγωνία κορυφώνεται στις Σέρρες για τον αγνοούμενο διοικητή της πυροσβεστικής στα Πορρόια

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 45χρονου. Νέες μαρτυρίες είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα (24.12.2025).

Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Σε εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο βρίσκεται εκτεταμένη επιχείρηση για να εντοπιστεί ο διοικητής της πυροσβεστικής του κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται.

Η εξαφάνιση του 45χρονου άνδρα δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Συγγενής του 45χρονου ανέφερε στο Live News πως ο αγνοούμενος δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ενώ λείπει το αυτοκίνητό του.

«Δεν ξέρουμε εάν τον απασχολούσε κάτι, δεν τον είδε κανείς», ανέφερε.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία.

«Από χθες (σ.σ. 23.12.2025) στις 9:30 το πρωί που αγνοείται δεν έχουμε κανένα σημάδι», λέει ο σύζυγος της αδελφής του 45χρονου και πρόσθεσε:

«Δεν πήρε μαζί του προσωπικά αντικείμενα, ούτε κινητό, ούτε πορτοφόλι. Όμως πήρε το αυτοκίνητο του. Πριν φύγει δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είδε κανείς τίποτα. Δεν φαινόταν να τον απασχολεί κάτι».

Οι έρευνες θα συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης (25.12.2025) ανήμερα Χριστούγεννα, ενώ για την εξαφάνιση έχει σημάνει και Silver Alert.

