Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα προς Πέμπτη 25/12 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα - Αναλυτικά η πρόγνωση
24 Δεκ. 2025 16:34
Pelop News

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα προς Πέμπτη 25/12 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στο Ιόνιο σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων, έως και αργά το βράδυ.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων.

– Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

– Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων.

– Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Αναλυτική πρόγνωση για την ημέρα των Χριστουγέννων
Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησια του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:55 MEN’S LOBBY VIBE SESSIONS
17:50 Τη σορό του Λευτέρη Κακουλίδη μετέφεραν οι θρύλοι του ΝΟΠ Δημήτρης Μπιτσάκος, Μάκης Λυκούδης, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, ΦΩΤΟ
17:44 ΑΑΔΕ: Ερευνόνται 3.000 αγρότες για μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγρών στο Ε9 μέσα στο 2025
17:32 Κίνα: Σπάνιους μετεωρίτες ανακάλυψε η αποστολή στην αθέατη πλευρά της Σελήνης
17:24 Στο Παρά Πέντε: Οταν η Ντάλια έμαθε για τα capital controls – Η τρομερή σκηνή του επετειακού επεισοδίου
17:23 Ιδού το συλλεκτικό μετάλλιο του 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας
17:16 Γερμανία: Πτωχεύουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις – Ποιες κατηγορίες
17:08 Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις – Σκότωσαν στέλεχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας
17:00 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου – Ακυρώσεις και αλλαγές παραστάσεων
16:54 Αστέρια για τη ΝΕΠ στην καλλιτεχνική κολύμβηση
16:52 Ρωσία: Θέλει να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στη Σελήνη μέσα σε μια δεκαετία
16:44 Στην Ξάνθη η δεύτερη στρατιωτική παραγωγής drones: «Θα κατασκευάζονται 1.000 το μήνα» αποκάλυψε ο Δένδιας
16:36 Αγρίνιο: Συνελήφθη 74χρονος για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του
16:34 Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση
16:28 Παράταση για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
16:20 Βουτσινάς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δίκαιος αγώνας, να προσέλθουν στο διάλογο»
16:12 Καφές: Ένα φλιτζάνι την ημέρα μειώνει έναν σημαντικό κίνδυνο 
16:04 Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία – Πώς να πληρώσετε με τον μήνα
15:56 Λιβύη – Θρήνος με τον θάνατο του στρατηγού αλ Χαντάντ: «Πάλεψε για την εθνική συμφιλίωση»
15:48 Τροχαίο στη Λάρισα: 5χρονο παιδί παρασύρθηκε στην Οδό Φαρσάλων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ