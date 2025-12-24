Καιρός: Μουσκεμένα Χριστούγεννα σχεδόν σε όλη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα προς Πέμπτη 25/12 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στο Ιόνιο σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων, έως και αργά το βράδυ.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων.

– Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

– Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων.

– Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Αναλυτική πρόγνωση για την ημέρα των Χριστουγέννων

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησια του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

