«Δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν θα σας πω τα σχέδιά μου γι’ αυτόν» δυσαρέσκεια Τραμπ για Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη νέα ηγεσία στο Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε δήλωση που έκανε στη New York Post είπε κοφτά πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του δολοφονημένου πατέρα του.

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι τα σχέδιά του για τον νέο Ανώτατο Ηγέτη της χώρας, είπε πως «δεν πρόκειται να σας πω», προσθέτοντας ότι: «Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», δήλωσε από το γκολφ κλαμπ του στο Ντοράλ, κοντά στο Μαϊάμι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, ακόμα, ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν για να αποσπάσουν το πυρηνικό υλικό από το Ισφαχάν.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό. Δεν έχουμε καμία πρόθεση», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις φήμες για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Ιράν.

