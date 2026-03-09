Ιράν: Απορρίπτει την αμυντική αποστολή του Μακρόν για τα Στενά του Ορμούζ και κατηγορεί ΗΠΑ-Ισραήλ

Είναι δεδομένο ότι πλέον ένα από τα πιο «καυτά» σημεία της πολεμικής σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ – Ισραήλ από την μία και στο Ιράν από την άλλη, είναι τα Στενά του Ορμούζ και η στρατηγική τους αξίας τόσο από εμπορικής και οικονομικής διάστασης όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς.

Ποιο είναι το σχέδιο Μακρόν για να διασχίζουν πλοία τα στενά του Ορμούζ

Αυτό είναι κάτι που αντιλαμβάνεται πλήρως η ηγεσία του Ιράν και θα χρησιμοποιήσει τα Στενά του Ορμούζ ως «μοχλό πίεσης» για να «χτυπήσει» το διεθνές εμπόριο για να καταστήσει «ασύμορφη» την πολεμική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεγονός που ήδη έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Νωρίτερα, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την έμπρακτη υποστήριξη της Γαλλίας στην Κύπρο, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις δηλώσεις του αποκάλυψε ότι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στην περιοχή του Κόλπου, πέρα από την ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Γαλλία προετοιμάζει με τους συμμάχους της μια νέα καθαρά αμυντική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που απειλούνται και ο Μακρόν δήλωσε ότι συζήτησε για τη νέα αυτή αποστολή με τον Μητσοτάκη και τον Χριστοδουλίδη.

Η δήλωση όμως του Γάλλου προέδρου δεν έγινε δεκτή από την Τεχεράνη. Μάλιστα, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, με σχόλιο στα social media, απάντησε στα όσα ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν περί αμυντικής αποστολής στην περιοχή.

Ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε χαρακτηριστικά: «Είναι απίθανο να επιτευχθεί οποιαδήποτε ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ υπό το φως των πολεμικών συγκρούσεων που πυροδοτούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, ειδικά αν αυτό γίνεται με την πρόθεση μερών {εννοεί την Γαλλία] που δεν απείχαν πολύ από το να υποστηρίξουν αυτόν τον πόλεμο και να συμβάλουν στην τροφοδότησή του».

من المستبعد أن يتحقق أيُّ أمنٍ في مضيق هرمز في ظلِّ نيران الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ولا سيّما إذا كان ذلك بتصميم أطرافٍ لم تكن بعيدةً عن دعم هذه الحرب والإسهام في تأجيجها. https://t.co/Fn2tcbLhDT — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 9, 2026

Mε αυτόν τον τρόπο η Τεχεράνη δείχνει να απορρίπτει τα όποια πλάνα έχει ο Γάλλος πρόεδρος για την περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



