«Δεν φταίει ο Βινίσιους. Το φταίξιμο είναι ολόκληρης της ομάδας», ο Εμπαπέ στο πλευρό του Βραζιλιάνου

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ, Κιλιάν Εμπαπέ, υπερασπίστηκε σήμερα (19/1/2026) τον συμπαίκτη του Βινίσιους Τζούνιορ, για τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» το Σάββατο (17/1) εναντίον της Λεβάντε, εν μέσω μιας τεταμένης ατμόσφαιρας για την ομάδα της Μαδρίτης, η οποία υπέστη δύο ήττες σε 72 ώρες την περασμένη εβδομάδα.

«Δεν φταίει ο Βινίσιους που δεν παίζουμε όπως παίζουμε. Το φταίξιμο είναι ολόκληρης της ομάδας», δήλωσε ο Γάλλος διεθνής επιθετικός σε συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα του Champions League εναντίον της πρώην ομάδας του, Μονακό.

«Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρέπει να ξεχωρίζουν έναν παίκτη και να τον αποδοκιμάζουν μόνο του», πρόσθεσε.

«Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι αν αποδοκιμάζουν, πρέπει να είναι όλη η ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχωρίζεις έναν παίκτη. Κάνουμε πράγματα λάθος ως ομάδα και έχουμε τον χαρακτήρα να το αλλάξουμε αυτό στο γήπεδο», τόνισε ο νυν πρώτος σκόρερ στη La Liga (19 γκολ) και στο Champions League (9 γκολ), ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό.

«Πρέπει να τον προστατεύσουμε καλύτερα, ώστε να μην είναι μόνος του που αντιμετωπίζει την κριτική. Δεν είναι μόνος του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαστε όλοι μαζί του», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο Βινίσιους είναι ένας «πραγματικά σπουδαίος παίκτης» και «ένας απίστευτος τύπος». «Στην καλύτερη του κατάσταση, είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο», υποστήριξε.

Πάντως είπε ότι καταλαβαίνει τη δυσαρέσκεια των οπαδών: «Πριν γίνω ποδοσφαιριστής, ήμουν ένα παιδί που παρακολουθούσε αγώνες και αν δεν ήμουν χαρούμενος, γιούχαρα. Το καταλαβαίνω γιατί δεν κάνουμε τα πράγματα σωστά».

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αναφέρθηκε επίσης στον πρώην προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο:

«Το να πούμε ότι ο Τσάμπι δεν τα κατάφερε δεν είναι αλήθεια», τόνισε ο παίκτης, παραδεχόμενος ότι «ήταν απόφαση του συλλόγου και πρέπει να τη σεβαστούμε».

