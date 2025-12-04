«Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος, του δάνεισα 200.000 ευρώ ως δάνειο», μαρτυρία φίλου του Μαρτίκα

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί μετά την απολογία του

«Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος, του δάνεισα 200.000 ευρώ ως δάνειο», μαρτυρία φίλου του Μαρτίκα
04 Δεκ. 2025 20:03
Pelop News

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της «συμμορίας των καζίνο» που έχει εμπλακεί το όνομα του Σπύρου Μαρτίκα ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα της εγκληματικής οργάνωσης.

ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα

Φίλος του Σπύρου Μαρτίκα, μίλησε στον ανακριτή για την εγκληματική οργάνωση και υποστήριξε ότι ο φαρμακοποιός του είχε ζητήσει λεφτά, χωρίς όμως να του πει τον λόγο για τον οποίο τα χρειάζεται.

Ο Σπύρος Μαρτίκας βέβαια, είχε δώσει μία διαφορετική εκδοχή στην ιστορία. Είχε πει ότι ο φίλος του είχε γνωρίσει τον υπαρχηγό του κυκλώματος στο φαρμακείο του και εκείνος τον είχε πείσει να επενδύσει.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί μετά την απολογία του.

Με τις έρευνες να συνεχίζονται και για άλλους εμπλεκόμενους, φίλος του Σπύρου Μαρτίκα ανέφερε ότι:

«Είμαι προμηθευτής φαρμάκων και φίλος με τον Σπύρο Μαρτίκα εδώ και χρόνια. Έδωσα 200.000 ευρώ στον Μαρτίκα ως δάνειο. Δεν ήξερα τι θέλει να τα κάνει. Του τα έδωσα μετρητά, τα δικαιολογεί το εισόδημά μου. Δεν γνωρίζω τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, δεν έχουμε συναναστραφεί».
Όπως είχε πει ο Σπύρος Μαρτίκας: «Ένα μεσημέρι στο φαρμακείο μου ήρθε ο φίλος και προμηθευτής μου. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε και ο υπαρχηγός. Τότε, ο υπαρχηγός άρχισε να ενθαρρύνει την επενδυτική αυτή δραστηριότητα στον φίλο μου. Σαφώς έπεσε και εκείνος στην παγίδα.

Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας έφερε 50.000 ευρώ να τα προσθέσω με τα δικά μου. Τη Δευτέρα το πρωί του επέστρεψα 55.000 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα μου φέρνει 200.000 ευρώ αφού και μόνο μία πληρωμή ήταν ικανή για να τον πείσει».

Το μυστήριο για την συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζεται με το δικαστήριο να προσπαθεί να ρίξει φως στα αληθινά γεγονότα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:21 Κρατούμενος στον Βόλο απείλησε, χτύπησε και δάγκωσε αστυνομικούς!
21:02 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
20:51 Υπερτριπλάσια η αναλογία οφέλους-κόστους για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου
20:46 Βλάβη στην αμαξοστοιχία Intercity με 400 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους
20:17 «Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε», η αντίδραση Γιαννακόπουλου για την αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
20:11 «Θα σηκωθώ ξανά», το πρώτο μήνυμα του Τζίμα μετά τον τραυματισμό του
20:03 «Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος, του δάνεισα 200.000 ευρώ ως δάνειο», μαρτυρία φίλου του Μαρτίκα
20:00 Ενας σύγχρονος Νάρκισσος
19:59 Λίνα Μαστροπάσκουα στον Peloponnisos FM 103,9: «Πρωτεύουσα της κολύμβησης η Πάτρα»
19:55 Εκτός δράσης για δύο-τέσσερις εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
19:48 Με το Philanthropy Award τιμήθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος
19:40 Σακελλαρόπουλος: «Έργο-ορόσημο που αλλάζει την ταυτότητα και το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας»
19:39 Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
19:35 Daikin Altherma 4: Μια νέα εποχή για θέρμανση και ζεστό νερό στο σπίτι σου
19:25 Οι άνδρες του ΝΟΠ φιλικά στην Αθήνα
19:14 ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα
19:00 Ο Γιώργος Καραμπελιάς στην «Π» για το νέο του βιβλίο: Ατελέσφορος εκσυγχρονισμός
18:54 Κατσανιώτης για Πατρών Πύργου και το «στοίχημα» του έργου για τη διαχείριση νερού ΦΩΤΟ
18:54 Το ΣΕΦ μπάζει νερά, όλα δείχνουν σοβαρό πρόβλημα στη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
18:50 Οι 3 νεαροί του ΝΟΠ που κλήθηκαν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ