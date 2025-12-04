«Δεν γνωρίζω τα μέλη του κυκλώματος, του δάνεισα 200.000 ευρώ ως δάνειο», μαρτυρία φίλου του Μαρτίκα

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της «συμμορίας των καζίνο» που έχει εμπλακεί το όνομα του Σπύρου Μαρτίκα ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει πέσει θύμα της εγκληματικής οργάνωσης.

ΕΟΔΥ: Η πρώτη συστηματική καταγραφή δαγκωμάτων από σκύλους στην Ελλάδα

Φίλος του Σπύρου Μαρτίκα, μίλησε στον ανακριτή για την εγκληματική οργάνωση και υποστήριξε ότι ο φαρμακοποιός του είχε ζητήσει λεφτά, χωρίς όμως να του πει τον λόγο για τον οποίο τα χρειάζεται.

Ο Σπύρος Μαρτίκας βέβαια, είχε δώσει μία διαφορετική εκδοχή στην ιστορία. Είχε πει ότι ο φίλος του είχε γνωρίσει τον υπαρχηγό του κυκλώματος στο φαρμακείο του και εκείνος τον είχε πείσει να επενδύσει.

Σημειώνεται ότι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί μετά την απολογία του.

Με τις έρευνες να συνεχίζονται και για άλλους εμπλεκόμενους, φίλος του Σπύρου Μαρτίκα ανέφερε ότι:

«Είμαι προμηθευτής φαρμάκων και φίλος με τον Σπύρο Μαρτίκα εδώ και χρόνια. Έδωσα 200.000 ευρώ στον Μαρτίκα ως δάνειο. Δεν ήξερα τι θέλει να τα κάνει. Του τα έδωσα μετρητά, τα δικαιολογεί το εισόδημά μου. Δεν γνωρίζω τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, δεν έχουμε συναναστραφεί».

Όπως είχε πει ο Σπύρος Μαρτίκας: «Ένα μεσημέρι στο φαρμακείο μου ήρθε ο φίλος και προμηθευτής μου. Εκείνη την στιγμή εμφανίστηκε και ο υπαρχηγός. Τότε, ο υπαρχηγός άρχισε να ενθαρρύνει την επενδυτική αυτή δραστηριότητα στον φίλο μου. Σαφώς έπεσε και εκείνος στην παγίδα.

Την Παρασκευή της ίδιας εβδομάδας έφερε 50.000 ευρώ να τα προσθέσω με τα δικά μου. Τη Δευτέρα το πρωί του επέστρεψα 55.000 ευρώ και την επόμενη εβδομάδα μου φέρνει 200.000 ευρώ αφού και μόνο μία πληρωμή ήταν ικανή για να τον πείσει».

Το μυστήριο για την συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζεται με το δικαστήριο να προσπαθεί να ρίξει φως στα αληθινά γεγονότα.

