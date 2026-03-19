«Δεν με αγχώνει η προοπτική να κερδίσω τον Ντουπλάντις», ο Καραλής για το Παγκόσμιο του Τορούν

Ο Ολυμπιονίκης μας, Εμμανουήλ Καραλής, ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν οι διοργανωτές για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν, το μεσημέρι της Πέμπτης (19/3) στην Arena Torun.

L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda: Μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών

Στην τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση και έχοντας ήδη δύο μετάλλια στην κατοχή του, αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικό πρόσωπο στο άλμα επί κοντώ, αφού δείχνει να είναι ο μόνος που μπορεί να ανακόψει την κυριαρχία του Μόντο Ντουπλάντις.

«Νιώθω καλά. Αυτή η χρονιά έχει πάει πολύ καλά. Κατάφερα να περάσω τα έξι μέτρα περισσότερες από δέκα φορές. Τώρα, στη χειμερινή σεζόν, έχω και καινούργια κοντάρια. Προσπαθώ να ξεπερνάω τα έξι μέτρα και να πετυχαίνω τους στόχους μου. Πλέον πηδάω πιο ψηλά από τα είδωλά μου και αυτό είναι κάτι εκπληκτικό. Νιώθω καλά, είμαι υγιής, απολαμβάνω το άθλημα και είναι πάντα ωραίο να αγωνίζεσαι. Είναι πάντα ωραίο να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και νιώθω ότι έχω κι άλλα να δώσω.

Δουλέψαμε πάρα πολύ την προηγούμενη σεζόν με τους προπονητές μου. Ο πατέρας μου είναι εδώ, έχω και τον Μαρτσίν – είναι Πολωνός – και είναι πάντα ωραίο να είμαι στην Πολωνία μαζί του. Κάναμε εξαιρετική προετοιμασία. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε το 6,17 μ. Και το να το πετύχω στην πατρίδα μου, στην Αθήνα, ήταν κάτι σπουδαίο. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία να βρίσκομαι εδώ και να ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω και πιο ψηλά από το 6,17 μ. Ελπίζω να γίνει και είμαι ενθουσιασμένος για το Σάββατο».

Αναφορικά με τη σχέση του με τον Μόντο Ντουπλάντις, είπε: «Ναι, εγώ και ο Μόντο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, πάνω από δέκα. Οι οικογένειές μας γνωρίζονται, έχουμε περάσει πολύ χρόνο μαζί, διακοπές, όμορφες στιγμές και φυσικά και στο στάδιο. Ο Μόντο είναι ένας απίστευτος αθλητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Προσπαθεί να ενώνει όλους στο άθλημα. Όταν καταρρίπτει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, θέλει να φέρνει κοντά όλους τους φίλους του, εμάς. Είναι ο άνθρωπος που μας έκανε να πιστέψουμε ότι τα 6+ μέτρα είναι εφικτά. Και φέτος έχουμε περισσότερους από πέντε αθλητές πάνω από τα έξι μέτρα. Το να έχεις έναν φίλο και αθλητή όπως ο Μόντο είναι ευλογία για μένα. Με κάνει, ψυχολογικά, να σκέφτομαι ότι αν μπορεί εκείνος, γιατί όχι κι εγώ; Είναι υπέροχο που τον γνωρίζω τόσα χρόνια και ελπίζω να έχουμε άλλα δέκα χρόνια μαζί στους αγώνες, μαζί με όλη την παρέα».

Για το αν νιώθει να τον αγχώνει η πίεση που δημιουργείται με την προοπτική επικράτησης του Ντουπλάντις, είπε: «Όχι, δεν με αγχώνει. Όλοι αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Γι’ αυτό είναι οι αγώνες. Αυτό θα κάνω κι εγώ. Είμαστε άνθρωποι και σε έναν αγώνα όλα μπορούν να συμβούν. Θα μπω για το καλύτερο, όπως κάνω κάθε φορά. Πιστεύω στις δυνατότητές μου και στη δουλειά που έχω κάνει».

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σεμπιάστιαν Κόου στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ανακοίνωσε τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα δύο επόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα. Η διοργάνωση του 2028 θα γίνει στην Ινδία και του 2030 στην Αστανά του Καζακστάν.

Πιότρ Λίσεκ: "Ντουπλάντις για τη νίκη, Μανόλο δεύτερος με 6,10 μ.

Ο Πολωνός Πιοτρ Λίσεκ, ένας από τους αθλητές που έχουν ανέβει στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου, βρέθηκε στην Arena Torun για να παρακολουθήσει τη συνέντευξη Τύπου και, στο περιθώριο αυτής, απάντησε στην ερώτηση για το ποιο εκτιμά πως θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα. «Πιστεύω πως η νίκη θα πάει στον Ντουπλάντις με 6,20 μ., δεύτερος θα είναι ο Καραλής με 6,10 μ. και τρίτος ο Μάρσαλ με 6,00 μέτρα».

