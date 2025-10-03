«Δεν πιστεύω ότι έφυγε το παιδί μου. Νομίζω ότι ζει ακόμη», συγκλονίζει η μητέρα της 28χρονης εγκύου που πέθανε στην Άρτα

Η μητέρα της 28χρονης εγκύου, που πέθανε από αναφυλακτικό σοκ στο νοσοκομείο της Άρτας, μίλησε για τα όσα εκτυλίχθηκαν μέχρι τον θάνατο της κόρης της τονίζοντας: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε το παιδί μου».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Power Talk», η γυναίκα περιγράφει τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, σχεδόν ραγδαία, λίγο πριν χάσει τη ζωή της η 28χρονη κόρη της.

«Ο γαμπρός μου ήρθε στο σπίτι, μου είπε “κράτα τη μικρή, η Σπυριδούλα έχει αιμορραγία, πάμε στο νοσοκομείο”. Η Σπυριδούλα ήταν στο αυτοκίνητο δεν την είδα, πήρα τη μικρή πήγαν μέσα και φύγανε. Ήταν ανήσυχος ότι θα χάσει το παιδί, γιατί είχε ξαναχάσει και στεναχωριόταν», είπε η μητέρα της 28χρονης.

«Δώδεκα και τέταρτο περίπου και 20, ακριβώς δεν θυμάμαι, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “έλα τώρα πάνω”. Είπα στον άνδρα μου, πάμε τώρα πάνω στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τι έγινε. Και παίρνουμε το αυτοκίνητο και πηγαίνουμε πάνω. Βρίσκουμε έξω από το δωμάτιο τον Πέτρο, οι γιατροί ήταν μέσα όλοι και προσπαθούσαν… Δεν ξέρω τι γινόταν εκεί μέσα, εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει τι γίνεται… Δεν περίμενα αυτό το πράγμα», τονίζει περιγράφοντας πως έμαθε ότι η κόρη της είχε λάβει την ίδια αντιβίωση και όταν απέβαλε, χωρίς να παρουσιάσει τότε καμία παρενέργεια αφού δεν ήταν αλλεργική σε τίποτα.

«Την ρώτησαν αν έχει αλλεργία σε κάποια αντιβίωση. Είπε όχι. Μα δεν είχε το παιδί καμία αλλεργία σε τίποτα, ούτε είχε αρρωστήσει ποτέ», είπε η μητέρα της Σπυριδούλας.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω, πνίγομαι»

Ερωτηθείσα για το τι συνέβη όταν της έδωσαν την αντιβίωση, η μητέρα της 28χρονης είπε τα εξής:

«Ο γαμπρός μου ήταν μέσα… Μου είπε ότι είχε πρηστεί και ότι του έλεγε “Πέτρο δεν μπορώ να πάρω ανάσα, πνίγομαι”. Έκανε και εμετό και έβηξε μετά και (ο Πέτρος) φώναξε τους γιατρούς… Εμείς απλά περιμέναμε απ’ έξω», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβείς λεπτομέρειες των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν.

«Όταν φτάσαμε, προσπαθούσαν να τη συνεφέρουν… Φώναζαν “Σπυριδούλα, Σπυριδούλα, Σπυριδούλα, απάντηση δεν έπαιρναν προφανώς… Όταν τέλειωσε όλο αυτό, βγήκαν και μας είπαν “δεν έχουμε δωμάτιο τώρα για τη ΜΕΘ, θα την πάμε δίπλα που γίνονται τα χειρουργεία και την παρακολουθούμε και αύριο το πρωί που θα αδειάσει δωμάτιο θα την πάμε”… Ένας γιατρός, αναισθησιολόγος, δεν ξέρω τι ήταν, βγήκε (ξημερώματα Δευτέρας) και έκανε τον σταυρό του, και είπε “την επαναφέραμε”», συνέχισε.

«Μου είπαν πως κατά 99,9% δεν θα επιβίωνε»

«Την άλλη μέρα την πήγανε στη ΜΕΘ το πρωί… την Τρίτη το μεσημέρι πήγαμε μέσα να τη δούμε και να μας κάνουν ενημέρωση και ρωτάω τον γιατρό αν το παιδί μου έχει πιθανότητες να ζήσει. Και μου λέει “κατά 99,9% όχι”… Δεν ήθελα να το πιστέψω, είχα μια ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει… Δεν ξέρω τι να πω. Τα’ χω χαμένα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να εμπεδώσω αυτό το πράγμα ακόμα. Δεν πιστεύω ότι έφυγε το παιδί μου. Νομίζω ότι ζει ακόμη», αναφέρει συντετριμμένη η μητέρα της Σπυριδούλας.

«Ο γαμπρός μου έχει ζητήσει εκταφή και του συμπαραστεκόμαστε, δεν θα το αφήσουμε έτσι… Μα ήταν μέσα στο νοσοκομείο το παιδί μου… Ήταν μέσα… Δεν το έπαθε στο σπίτι… Ήθελε πολύ να κάνει αυτό το παιδάκι», καταλήγει.

