«Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του», σπαρακτικός ο επικήδειος του πατέρα της Μαρίσσας Λαιμού

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης ειπώθηκε σήμερα (10/10/2025) το τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λαιμού. Η 30χρονη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της από το τσίμπημα ενός εντόμου, τάφηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι δύο δίδυμοι αδελφοί της Μαρίσσας Λαιμού κρατούσαν από το χέρι τους γονείς τους και ακολουθούσαν τη σορό της 30χρονης, συνοδεύοντας την αγαπημένη κόρη και αδελφή, που πέθανε μετά από το μυστηριώδες τσίμπημα εντόμου, στην τελευταία της κατοικία.

Ο επικήδειος του πατέρα της Μαρίσσας ήταν σπαρακτικός:

«Σήμερα στεκόμαστε εδώ με την πιο βαριά καρδιά που μπορεί να έχει ένας γονιός. Δεν προετοιμάζεται κανείς να αποχαιρετίσει το παιδί του, γιατί το παιδί είναι το αύριο, είναι η συνέχεια. Από μικρό κοριτσάκι είχε ένα πάθος, το θέατρο. Ήταν ο κόσμος της, η χαρά της, η ίδια της η ζωή».

Ακολούθησε ο αδελφός της, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε την αδελφή του:

«Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε την ζωή της αγαπημένης μας αδελφής Μαρίσσας. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν τον αβάσταχτο αυτό πόνο. Είναι μία πληγή που ποτέ δεν θα επουλωθεί, πραγματικά. Η Μαρίσσα είχε την πιο αγνή καρδιά και ψυχή. Ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Η Μαρίσσα αγαπούσε όλους γύρω της και πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει με κάθε τρόπο όπου μπορούσε».

Το παρών έδωσαν πολλοί και αγαπημένοι φίλοι της εφοπλιστικής οικογένειας ανάμεσα τους η Μαριέττα Χρουσαλά, αλλά και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το Α’ Νεκροταφείο της Αθήνας πλημμύρισε από στεφάνια που έστειλαν φίλοι της οικογένειας Λαιμού από τον εφοπλιστικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η θεία της 30χρονης, Χρυσάνθη Λαιμού μίλησε στην κάμερα του Live News για την ανιψιά της που είχε όλη τη ζωή μπροστά της και χάθηκε τόσο άδικα από τη ζωή.

«Ήταν η χαρά της ζωής, με κέφι ώστε να διοργανώνει φιλανθρωπικές οργανώσεις», είπε συγκλονισμένη.

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το στεφάνι που έστειλαν οι παππούδες της 30χρονης. Έγραφε: «Εγγονούλα μας, λατρεμένο Μαρισσάκι μας, το χαμόγελο σου θα φωτίζει τις πονεμένες μας ψυχές για πάντα στην καρδιά μας. Ο παππούς Άγγελος και η γιαγιά Καιτούλα».

Είχε προηγηθεί στις 4 Οκτωβρίου στο Λονδίνο μία τελετή στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, εκεί όπου είχε βαφτιστεί η 30χρονη.

Η οικογένεια Λαιμού έχει ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για να διευρυνθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια. Και αυτό γιατί η 30χρονη τα έκανε όλα σωστά. Ένιωσε αδιαθεσία πήγε σε δύο νοσοκομεία και παρότι ανήκε σε ευπαθή ομάδα και εντόπισαν την τοξική αντίδραση που της προκάλεσε το τσίμπημα, τής είπαν να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η 30χρονη είχε καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο και λίγα χρόνια αργότερα έμελλε να χάσει τόσο άδοξα από ένα τσίμπημα εντόμου τη ζωή της. Η έρευνα για πιθανή ιατρική αμέλεια συνεχίζεται στην Αγγλία με την οικογένειά της να λέει το τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα της.

