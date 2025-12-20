«Δεν θέλω να με πλησιάσει ξανά. Θα καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για τον Νίκο Παππά

Ο δημοσιογράφος μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή

«Δεν θέλω να με πλησιάσει ξανά. Θα καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για τον Νίκο Παππά
20 Δεκ. 2025 19:12
Pelop News

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για την επίθεση που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά και αποκάλυψε πως θα καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα.

Διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης σε σχολεία της Αττικής, 12 συλλήψεις, βασανιστήρια σε όσους δεν εκτελούσαν τις εντολές, ΒΙΝΤΕΟ

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος κατήγγειλε ότι ο Νίκος Παππάς του επιτέθηκε λεκτικά και τον γρονθοκόπησε έξω από κατάστημα εστίασης στο Στρασβούργο.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον του Νίκου Παππά.

«Θα κινηθώ νομικά και στην Ελλάδα τη Δευτέρα – Τρίτη. Όποιος δηλώνει δημόσια ότι ήμουν μεθυσμένος θα κληθεί να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήριο. Όχι απλώς δεν είχα πιεί, αλλά δεν πίνω ποτέ για λόγους υγείας.

Είχα πιεί μία μπύρα χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν τουλάχιστον 6 αυτόπτες μάρτυρες που ήταν μπροστά και θα κληθούν να καταθέσουν. Με εξοργίζει ότι ενώ κατήγγειλα κάτι συγκεκριμένο βρίσκομαι στη θέση του κατηγορούμενου».

Ο κ. Γιαννόπουλος συνέχισε λέγοντας πως δέχτηκε μία επίθεση πισώπλατα, με δύο γερά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Ήταν τόσο σφοδρό το χτύπημα που έπεσα κάτω. Δεν με απασχολεί η φήμη του κ. Παππά. Και σιγά τη φήμη. Θα καταθέσω και ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θέλω να με πλησιάσει ποτέ ο συγκεκριμένος.

Είχε το θράσος να έρθει την επόμενη μέρα να πάρει πρωινό μαζί μου γιατί ήμασταν στο ίδιο ξενοδοχείο. Του είπα ότι δεν γίνεται να είμαστε στον ίδιο χώρο και τελικά έφυγα εγώ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας
20:42 «Βιώνω τον χωρισμό μου σαν κάτι πολύ άσχημο», ο Περικλής Κονδυλάτος για την προσωπική του ζωή
20:30 Αττική: Εγκληματική οργάνωση έκλεβε, παραποιούσε και μεταπωλούσε οχήματα, ΦΩΤΟ
20:19 H Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με το Γαλάτσι
20:09 Αποκάλυψη Reuters: Επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
20:05 O Απόλλων ήττα στην Κηφισιά από το +17!
19:57 Μητσοτάκης θα επισκεφτεί Ιερουσαλήμ και Ραμάλα
19:53 Πέθανε η εμβληματική αρχαιολόγος Λίλα Μαραγκού
19:45 Ο Ερμής έχασε στο Παγκράτι, αλλά πήρε βαθμό
19:21 Επιπτώσεις: Λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών ακυρώσεις κρατήσεων έως και 50% σε Θεσσαλία και Ήπειρο
19:13 «Έλεγαν στην κόρη μου πρέπει να γονατίσεις για να σε συγχωρήσουμε», μαρτυρία της μητέρας 13χρονης που δέχτηκε επίθεση
19:12 «Δεν θέλω να με πλησιάσει ξανά. Θα καταθέσω ασφαλιστικά μέτρα» ο Νίκος Γιαννόπουλος για τον Νίκο Παππά
19:05 Παρανάλωμα του πυρρός αυτοκίνητο στην Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης
19:00 Ο Απόλλων μπροστά στο ημίχρονο με +9 στην Κηφισιά
18:48 Κούρσα από τη χρυσή λίρα, 1.000 ευρώ!
18:36 Δύναμη της θέλησης: Άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα! ΒΙΝΤΕΟ
18:24 Αποκάλυψη NBC News: Σχέδια Νετανιάχου για νέα πλήγματα στο Ιράν θα ενημερωθεί ο Τραμπ
18:12 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και η εισαγγελική εντολή για καταγραφή και ταυτοποίηση, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Στους δρόμους η ΕΛΑΣ για γιορτές, στη φετινή έξοδο υπάρχει και η παράμετρος αγρότες
17:48 Η Καλαμάτα «καθάρισε» και την Athens Kallithea
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ