Δεν το χωράει ανθρώπινος νους: Μητέρα σκότωσε τα δύο παιδιά της και αυτοκτόνησε

Ο σύζυγός της έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι στη νότια Αμερική

Δεν το χωράει ανθρώπινος νους: Μητέρα σκότωσε τα δύο παιδιά της και αυτοκτόνησε
09 Μαρ. 2026 18:49
Pelop News

Στις ΗΠΑ η 44χρονη Μόνικα Ρουμπάτσα σκότωσε τον 14χρονο Τζος και την 11χρονη Έμα στα υπνοδωμάτιά τους, πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της στο σπίτι τους στη Φλόριντα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στην Κροατία έβαλαν πλαφόν στις τιμές των καύσιμων

Ο 45χρονος πατέρας, Ρίτσαρντ Τζέιμς, επικοινώνησε με την αστυνομία αφού δεν μπορούσε να εντοπίσει για 36 ώρες τη σύζυγό του μέσω τηλεφώνου. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι και βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «η Ρουμπάτσα ήξερε τι έκανε» και είχε σχεδιάσει το έγκλημα. Ο Τζέιμς ενημερώθηκε για τον θάνατο της οικογένειάς του κατά την επιστροφή στις ΗΠΑ από επαγγελματικό ταξίδι στη νότια Αμερική.

Η οικογένεια μετακόμισε από το Μιζούρι πριν από περίπου τρία χρόνια και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Πριν τον θάνατό της η Ρουμπάτσα παρουσίαζε μία ευτυχισμένη εικόνα της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Ο σερίφης Ρικ Γουέλς, ο οποίος ερευνά το έγκλημα, δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους και την ψυχική τους υγεία και τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Μια τόσο φρικτή υπόθεση όπως αυτή είναι κάτι που ίσως κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια που ίσως τα μέλη της οικογένειας δεν πρόσεξαν. Δεν ξέρουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:37 Ελβετία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
20:34 Πάρτι στο Αγρίνιο με ανατροπή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού
20:30 Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά
20:24 Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
20:22 Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»
20:16 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Που εκτινάσσεται η ΝΔ 2,5 μονάδων, το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη
20:07 Κένυα: Τουλάχιστον 42 νεκροί από πλημμύρες, εκκενώθηκε το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Κάποτε οι Χριστιανοί, τώρα οι Μουσουλμάνοι
19:55 1.300 πρόσφυγες στην Κρήτη μέσα σε λίγα 24ωρα
19:50 Τέλος ο Σεγκούρα από τον Προμηθέα
19:43 Οι G7 δεν απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι
19:42 Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ
19:40 Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ