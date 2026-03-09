Δεν το χωράει ανθρώπινος νους: Μητέρα σκότωσε τα δύο παιδιά της και αυτοκτόνησε

Στις ΗΠΑ η 44χρονη Μόνικα Ρουμπάτσα σκότωσε τον 14χρονο Τζος και την 11χρονη Έμα στα υπνοδωμάτιά τους, πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό της στο σπίτι τους στη Φλόριντα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Στην Κροατία έβαλαν πλαφόν στις τιμές των καύσιμων

Ο 45χρονος πατέρας, Ρίτσαρντ Τζέιμς, επικοινώνησε με την αστυνομία αφού δεν μπορούσε να εντοπίσει για 36 ώρες τη σύζυγό του μέσω τηλεφώνου. Αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι και βρέθηκαν μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «η Ρουμπάτσα ήξερε τι έκανε» και είχε σχεδιάσει το έγκλημα. Ο Τζέιμς ενημερώθηκε για τον θάνατο της οικογένειάς του κατά την επιστροφή στις ΗΠΑ από επαγγελματικό ταξίδι στη νότια Αμερική.

Η οικογένεια μετακόμισε από το Μιζούρι πριν από περίπου τρία χρόνια και δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Πριν τον θάνατό της η Ρουμπάτσα παρουσίαζε μία ευτυχισμένη εικόνα της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Ο σερίφης Ρικ Γουέλς, ο οποίος ερευνά το έγκλημα, δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους και την ψυχική τους υγεία και τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Μια τόσο φρικτή υπόθεση όπως αυτή είναι κάτι που ίσως κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια που ίσως τα μέλη της οικογένειας δεν πρόσεξαν. Δεν ξέρουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



