«Δεν τολμάμε να βγούμε από τα σπίτια μας»: Αγέλη αδέσποτων στα Κάτω Συχαινά της Πάτρας κατασπάραξε αλεπού

Το πρόβλημα με τα αδέσποτα ανακυκλώνεται και τα περιστατικά επιθέσεων είναι συχνά

«Δεν τολμάμε να βγούμε από τα σπίτια μας»: Αγέλη αδέσποτων στα Κάτω Συχαινά της Πάτρας κατασπάραξε αλεπού Μια φρικιαστική εικόνα είδαν οι περίοικοι στα Κάτω Συχαινά με μια αλεπού να κείτεται σε μια λίμνη αίματος
19 Σεπ. 2025 12:00
Χαρακτήρα επαναλαμβανόμενου φαινομένου έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις αδέσποτων σκύλων σε ανθρώπους αλλά και σε άλλα ζώα στην Πάτρα.

Ενα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά σημειώθηκε την Κυριακή στα Κάτω Συχαινά, όταν αγέλη αδέσποτων κατασπάραξε μια αλεπού που είχε κατέβει από το βουνό αναζητώντας τροφή κοντά στα πρώτα σπίτια. Η αλεπού είχε γίνει γνώριμη παρουσία και «ατραξιόν» της γειτονιάς, γεγονός που έκανε το περιστατικό ακόμη πιο σοκαριστικό για τους κατοίκους.

Ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος κατήγγειλε το συμβάν, περιγράφει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: «Αγέλη σκύλων τον τελευταίο καιρό απειλεί πολίτες και ζώα στην περιοχή της Αγίας Κυριακής στα Κάτω Συχαινά Πατρών. Εχουν γίνει πολλές αναφορές στον Δήμο, αλλά μέχρι στιγμής οι κάτοικοι τρέμουν να βγουν από τα σπίτια τους. Μάλιστα, παλιότερα είχε σημειωθεί περιστατικό όπου δάγκωσαν ντελιβερά. Σήμερα, η αγέλη κατασπάραξε μια αλεπού. Παρακαλούμε τους αρμόδιους να ενεργήσουν άμεσα, γιατί στην περιοχή υπάρχουν πολλά μικρά παιδιά που παίζουν καθημερινά».

Το ζήτημα των αδέσποτων απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία, ωστόσο οι υπηρεσίες του Δήμου φαίνεται να αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στον όγκο των περιστατικών. Σχεδόν σε κάθε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα, ο Δήμος τονίζει ότι το Καταφύγιο Ζώων στο Δρέπανο είναι συνεχώς γεμάτο, χωρίς να λαμβάνει την απαραίτητη επιδότηση για τη λειτουργία του. Επιπλέον, έχει επισημανθεί επανειλημμένα πως η ευθύνη της περισυλλογής και περίθαλψης των αδέσποτων δεν θα έπρεπε να βαραίνει αποκλειστικά την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην πράξη, οι δημοτικές υπηρεσίες περισυλλέγουν καθημερινά ζώα, τα στειρώνουν, τα τσιπάρουν και τους παρέχουν περίθαλψη. Ωστόσο, η νομοθεσία ορίζει ότι εφόσον δεν βρεθεί ανάδοχη οικογένεια εντός τριών μηνών, τα ζώα πρέπει να επιστρέφονται στο σημείο όπου εντοπίστηκαν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην παρατηρείται ουσιαστική μείωση του αριθμού των αδέσποτων, αλλά αντίθετα να ανακυκλώνεται το πρόβλημα, με ζώα να «εξαφανίζονται» για λίγο από κάποιες γειτονιές και στη συνέχεια να επιστρέφουν.

Η κατάσταση στα Κάτω Συχαινά έρχεται να αναδείξει εκ νέου την ανάγκη για πιο συντονισμένες δράσεις και ενίσχυση των δομών φιλοξενίας, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα που απειλεί τόσο την ασφάλεια των πολιτών όσο και την ευημερία των ίδιων των ζώων.
