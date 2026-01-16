Δεν υπάρχουν κάμερες ΑΙ στην Πάτρα: Παρανόηση με το σύστημα μέτρησης της κυκλοφορίας

Η Τροχαία δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με τοποθέτηση καμερών τεχνητής νοημοσύνης – Εργολαβία που αφορά 344 διαβάσεις στην Περιφέρεια

Δεν υπάρχουν κάμερες ΑΙ στην Πάτρα: Παρανόηση με το σύστημα μέτρησης της κυκλοφορίας Κάμερες στα φανάρια της Ακτής Δυμαίων στην είσοδο του νέου λιμανιού
16 Ιαν. 2026 12:00
Pelop News

Με τον φόβο των καμερών ζουν το τελευταίο διάστημα οι οδηγοί στην Πάτρα, καθώς βλέπουν να τοποθετούνται σωρηδόν μικρές κάμερες πάνω στα φανάρια της πόλης. Θα έπρεπε όμως να φοβούνται αυτές τις κάμερες; Η απάντηση είναι όχι, καθώς μπορεί να πρόκειται για «έξυπνες» κάμερες, δεν είναι όμως κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» δέχθηκε το τελευταίο διάστημα πολλές τηλεφωνικές κλήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών, Χρήστος Ντεμίρης, ήταν ξεκάθαρος στην επικοινωνία που είχε με την εφημερίδα. Οπως ανέφερε, η Υπηρεσία δεν γνωρίζει τίποτα και δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση καμερών τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή παραβάσεων. Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία κάμερα τέτοιου τύπου σε γνώση της υπηρεσίας στην Πάτρα.

Στην Αστυνομία γενικότερα δεν υπάρχει πληροφόρηση για την εγκατάσταση και στην Πάτρα του συστήματος που έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά στην Αθήνα. Στην αχαϊκή πρωτεύουσα η καταγραφή επικίνδυνων παραβάσεων που σχετίζονται με υπέρβαση του ορίου ταχύτητας γίνεται είτε με τις γνωστές σταθερές κάμερες ραντάρ είτε με ραντάρ χειρός σε ελέγχους που πραγματοποιούν περιπολικά της Τροχαίας.

Τι είναι λοιπόν οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε εκατοντάδες φανάρια στην Πάτρα; Η απάντηση έρχεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πρόκειται για εργολαβία που αφορά 344 διαβάσεις σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με προϋπολογισμό 17 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κάμερες αυτές είναι συνδεδεμένες με την Ελληνική Αστυνομία, χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή παραβάσεων. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε πολλά φανάρια και διαβάσεις σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδας και αφορούν αποκλειστικά μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου. Στόχος είναι το έξυπνο σύστημα διαβάσεων να ρυθμίζει τη λειτουργία των φαναριών ανάλογα με την κίνηση που καταγράφεται. Από τις κάμερες αυτές δεν δίνουν προσωπικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία στην Ελληνική Αστυνομία ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή. Οπως σημείωσε, πιθανότατα έχει υπάρξει παρανόηση σε σχέση με εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αττικής.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης της Τροχαίας δεν θα έρθουν και στην Πάτρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια προβλέπεται να επεκταθεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Μέχρι τότε όμως, οι οδηγοί στην Πάτρα μπορούν να αποβάλουν το άγχος και να κρατούν τα μάτια τους στον δρόμο και όχι να αναζητούν κάμερες που δήθεν τους καταγράφουν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
